ТОП-10 гарячих дівчат без комплексів, з якими ти познайомився у 2018 році (18+)

Чимало сексуальних красунь радували своїми пікантними знімками у 2018-му. Радіо МАКСИМУМ згадує зірок Playboy, фітнес-блогерів та відвертих моделей у найспекотнішій добірці.

Джулія Гілас

Відома фітнес-блогер з України, яка є однією із найгарячіших фітоняшок Instagram

Instagram: juliagilas

Джулія – одна з наспокусливіших зірок у Instagram. На неї підписані понад 5 мільйонів користувачів мережі. Красуня всю сторінку закидала фото зі своїм соковитим тілом. Сторінки в соціальних мережах моделі також наповнені розкладами тренувань і дієтами для своїх шанувальників, а Instagram рясніє пікантними фото з особистого портфоліо. Дівчина без комплексів і абсолютно не соромиться публікувати на своїй сторінці відверті знімки. Та й навіщо соромитися своєї краси, яка є результатом важкої праці і щоденних тренувань.

І ще: ТОП-10 дівчат, які вразили світ у 2018 році

Джулія Гілас

Ейпріл Саммерс

Гаряча зірка Playboy та найвідоміша футбольна уболівальниця серед моделей

Instagram: playboymodelapril

Ейпріл Саммерс, чиє справжнє ім'я Надя Фостер, відома в Італії не тільки як модель Playboy, але і як запеклий шанувальник міланського "Інтера". Дівчина досить часто відвідує домашні матчі клубу, за що її і цінують місцеві уболівальники. Красуня встигла уже 30 разів побувати на обкладинці знаменитого журналу Playboy, і придбала величезну популярність по всьому світу, проте на дівчину особливу увагу звертають саме італійські вболівальники.

Ейпріл Саммерс

Янет Гарсія

Мексиканська модель, блогер та найсексуальніша телеведуча прогнозу погоди

Instagram: iamyanetgarcia

27-річна ведуча прогнозу погоди на мексиканському каналі – Янет Гарсія. Глядачі у захваті від дівчини, коли вона веде прогноз в спокусливих образах і повертається до камери боком. Цікаво, що у 2016 році красуня була визнана найсексуальнішою телеведучою. Янет Гарсія ще й фітнес-модель і блогер. Дівчина регулярно ділиться мотивуючими фото і спортивними рекомендаціями зі своєю 8-мільйонною аудиторією в Instagram.

Янет Гарсія

Емілі Скотт

Модель, кіноактриса, спортсменка та найчарівніша DJ світу

Instagram: emilyscottofficial

У 2012 році модель Playboy представляла Австралію на Олімпіаді, але тепер дівчина присвятила себе музичній кар'єрі і ще більше модельному бізнесу. Крім того, що Емілі займається музикою, вона є найчарівнішою DJ світу за версією A Bola. Дівчина відома своїми сексуальними позами і своїми Dj-шоу під час вечірок.

Емілі Скотт

Сара Андервуд

Фотомодель, яка тілом і красою привертає увагу до природних красот нашої планети

Instagram: saraunderwood

Сексуальна блондинка Сара Андервуд завдяки своїй ефектній зовнішності і апетитним формам завоювала серця мільйонів шанувальників. До 34 роки вона спробувала себе у ролі ведучої на телебаченні, моделі, актриси кіно і навіть гравця в покер. Андервуд просто обожнює подорожі і піші прогулянки. Як і багато інших знаменитостей, вона веде свій акаунт у Instagram, де викладає знімки з подібних подорожей. Вона фотографується в напівоголеному вигляді на тлі пейзажів, що зачаровують, привертаючи увагу все більшої кількості інтернет-користувачів і змушуючи чоловічі серця битися частіше. Зараз її підписниками в Instagram є понад 9,1 мільйонів людей.

Своєї сексуальної зовнішності дівчина анітрохи не соромиться, а навпаки, пишатися нею. Тому активно демонстраційних себе, але робить це не просто так, як більшість дівчат, які знімаються в еротичних фотосесіях. Своїм тілом і красою Сара привертає увагу до природних красот нашої планети.

Сара Андервуд

Анллела Сагра

Фітнес-модель, тренер і бодібілдер з Колумбії, яка радує шанувальників своїми формами

Instagram: anllela_sagra

Симпатичну спортсменку шанувальники впізнають по сексуальній фігурі і граціозним рухам. Анллела на сторінках соцмереж регулярно викладає відверті фото, надихаючи формами на заняття спортом. 11 мільйонів фоловерів в Instagram милуються естетикою тіла і щедро ставлять лайки.

Анллела Сагра

Маріса Папен

Юна бельгійська модель, яка любить роздягатися всюди і завжди

Instagram: marisapapen.for.real

Бельгійська модель Маріса Папен стала зіркою соціальних мереж, а також багатьох глянцевих журналів. Юну красуню відзначили за те, що вона не соромиться показати своє приголомшливе тіло. Маріса часто подорожує і знімається оголеною для місцевих фотографів. Її спекотні знімки наповнені еротикою і пристрастю, які не залишать байдужими сильну стать. Мініатюрна спокуслива красуня любить оголюватися і влаштовувати візуальні провокації. Її сайт і акаунт в Instagram щодня поповнюються відвертими знімками. Маріса оголюється всюди: на дорозі, в джунглях, в центрі міста, і звичайно вдома.

Маріса Папен

Міа Малкова

Гаряча красуня, яка входить до п'ятірки найпопулярніших порноактрис світу

Instagram: mia_malkova

Міа Малкова підірвала порноіндустрію своїми фільмами і шикарними довгими світлими волоссям. Її карих очей і милою посмішки вже цілком достатньо для того щоб закохатися в неї, а її тіло ніколи не піддавалося пластичній хірургії. красуня стала переможницею різних премій у номінаціях: "Найкраща нова старлетка", " Найкраща попка", "Кремова мрія року", "Найкраща М/Ж сцена", " Найкраща актриса повнометражного фільму", і "Найпопулярніша порноактриса у світі".

Міа Малкова

Олена Россо

Українська Барбі, яка стала однією з найбільш відвертих і сміливих моделей в Instagram

Instagram: mia_malkova

23-річна українка Олена Россо вразила мережу своєю зовнішністю. Дівчина витратила уже понад 700 тисяч гривень на пластичні операції, щоб стати схожою на ляльку Барбі. Після операцій дівчина стала однією з найбільш відвертих і сміливих моделей в Instagram. Красуня часто фотографується повністю оголеною, адже їй є що показати. Українка збільшила груди, вколола ботокс і філери у м'язи обличчя.

Олена Россо

Ельза Джин

Юна американська порноактриса, яка уже встигла знятися в декількох сотнях порнофільмів і зібрати безліч нагород

Instagram: elsajeanofficial

Ельза Джин – одна з найпопулярніших порноактрис у світі. Їй всього 22 роки, а вона вже знялася в декількох сотнях порнофільмів і зібрала безліч нагород. Вона приймає пропозиції від всіх провідних студій. У 2018 журнал "Fortune" помістив її в список "Брудна дюжина". За даними на жовтень 2018 року красуня Ельза Джин знялася в 391 фільмі для дорослих. Фантастична цифра, враховуючи, що вона в порнобізнесі всього 3 роки. Ельза має безліч престижних нагород, таких як XBIZ Award, AVN Award та інші.

Ельза Джин

Читайте також: Дівчина тижня: сексуальна Вендела Ліндблом, яка стала першою лисою моделлю Playboy (18+)