На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
ТОП-10 гарячих дівчат без комплексів, з якими ти познайомився у 2018 році (18+)
-
- 1076
Чимало сексуальних красунь радували своїми пікантними знімками у 2018-му. Радіо МАКСИМУМ згадує зірок Playboy, фітнес-блогерів та відвертих моделей у найспекотнішій добірці.
Джулія Гілас
Відома фітнес-блогер з України, яка є однією із найгарячіших фітоняшок Instagram
Instagram: juliagilas
Джулія – одна з наспокусливіших зірок у Instagram. На неї підписані понад 5 мільйонів користувачів мережі. Красуня всю сторінку закидала фото зі своїм соковитим тілом. Сторінки в соціальних мережах моделі також наповнені розкладами тренувань і дієтами для своїх шанувальників, а Instagram рясніє пікантними фото з особистого портфоліо. Дівчина без комплексів і абсолютно не соромиться публікувати на своїй сторінці відверті знімки. Та й навіщо соромитися своєї краси, яка є результатом важкої праці і щоденних тренувань.
І ще: ТОП-10 дівчат, які вразили світ у 2018 році
Ейпріл Саммерс
Гаряча зірка Playboy та найвідоміша футбольна уболівальниця серед моделей
Instagram: playboymodelapril
Ейпріл Саммерс, чиє справжнє ім'я Надя Фостер, відома в Італії не тільки як модель Playboy, але і як запеклий шанувальник міланського "Інтера". Дівчина досить часто відвідує домашні матчі клубу, за що її і цінують місцеві уболівальники. Красуня встигла уже 30 разів побувати на обкладинці знаменитого журналу Playboy, і придбала величезну популярність по всьому світу, проте на дівчину особливу увагу звертають саме італійські вболівальники.
Янет Гарсія
Мексиканська модель, блогер та найсексуальніша телеведуча прогнозу погоди
Instagram: iamyanetgarcia
27-річна ведуча прогнозу погоди на мексиканському каналі – Янет Гарсія. Глядачі у захваті від дівчини, коли вона веде прогноз в спокусливих образах і повертається до камери боком. Цікаво, що у 2016 році красуня була визнана найсексуальнішою телеведучою. Янет Гарсія ще й фітнес-модель і блогер. Дівчина регулярно ділиться мотивуючими фото і спортивними рекомендаціями зі своєю 8-мільйонною аудиторією в Instagram.
Емілі Скотт
Модель, кіноактриса, спортсменка та найчарівніша DJ світу
Instagram: emilyscottofficial
У 2012 році модель Playboy представляла Австралію на Олімпіаді, але тепер дівчина присвятила себе музичній кар'єрі і ще більше модельному бізнесу. Крім того, що Емілі займається музикою, вона є найчарівнішою DJ світу за версією A Bola. Дівчина відома своїми сексуальними позами і своїми Dj-шоу під час вечірок.
Сара Андервуд
Фотомодель, яка тілом і красою привертає увагу до природних красот нашої планети
Instagram: saraunderwood
Сексуальна блондинка Сара Андервуд завдяки своїй ефектній зовнішності і апетитним формам завоювала серця мільйонів шанувальників. До 34 роки вона спробувала себе у ролі ведучої на телебаченні, моделі, актриси кіно і навіть гравця в покер. Андервуд просто обожнює подорожі і піші прогулянки. Як і багато інших знаменитостей, вона веде свій акаунт у Instagram, де викладає знімки з подібних подорожей. Вона фотографується в напівоголеному вигляді на тлі пейзажів, що зачаровують, привертаючи увагу все більшої кількості інтернет-користувачів і змушуючи чоловічі серця битися частіше. Зараз її підписниками в Instagram є понад 9,1 мільйонів людей.
Своєї сексуальної зовнішності дівчина анітрохи не соромиться, а навпаки, пишатися нею. Тому активно демонстраційних себе, але робить це не просто так, як більшість дівчат, які знімаються в еротичних фотосесіях. Своїм тілом і красою Сара привертає увагу до природних красот нашої планети.
Анллела Сагра
Фітнес-модель, тренер і бодібілдер з Колумбії, яка радує шанувальників своїми формами
Instagram: anllela_sagra
Симпатичну спортсменку шанувальники впізнають по сексуальній фігурі і граціозним рухам. Анллела на сторінках соцмереж регулярно викладає відверті фото, надихаючи формами на заняття спортом. 11 мільйонів фоловерів в Instagram милуються естетикою тіла і щедро ставлять лайки.
Маріса Папен
Юна бельгійська модель, яка любить роздягатися всюди і завжди
Instagram: marisapapen.for.real
Бельгійська модель Маріса Папен стала зіркою соціальних мереж, а також багатьох глянцевих журналів. Юну красуню відзначили за те, що вона не соромиться показати своє приголомшливе тіло. Маріса часто подорожує і знімається оголеною для місцевих фотографів. Її спекотні знімки наповнені еротикою і пристрастю, які не залишать байдужими сильну стать. Мініатюрна спокуслива красуня любить оголюватися і влаштовувати візуальні провокації. Її сайт і акаунт в Instagram щодня поповнюються відвертими знімками. Маріса оголюється всюди: на дорозі, в джунглях, в центрі міста, і звичайно вдома.
Міа Малкова
Гаряча красуня, яка входить до п'ятірки найпопулярніших порноактрис світу
Instagram: mia_malkova
Міа Малкова підірвала порноіндустрію своїми фільмами і шикарними довгими світлими волоссям. Її карих очей і милою посмішки вже цілком достатньо для того щоб закохатися в неї, а її тіло ніколи не піддавалося пластичній хірургії. красуня стала переможницею різних премій у номінаціях: "Найкраща нова старлетка", " Найкраща попка", "Кремова мрія року", "Найкраща М/Ж сцена", " Найкраща актриса повнометражного фільму", і "Найпопулярніша порноактриса у світі".
Олена Россо
Українська Барбі, яка стала однією з найбільш відвертих і сміливих моделей в Instagram
Instagram: mia_malkova
23-річна українка Олена Россо вразила мережу своєю зовнішністю. Дівчина витратила уже понад 700 тисяч гривень на пластичні операції, щоб стати схожою на ляльку Барбі. Після операцій дівчина стала однією з найбільш відвертих і сміливих моделей в Instagram. Красуня часто фотографується повністю оголеною, адже їй є що показати. Українка збільшила груди, вколола ботокс і філери у м'язи обличчя.
Ельза Джин
Юна американська порноактриса, яка уже встигла знятися в декількох сотнях порнофільмів і зібрати безліч нагород
Instagram: elsajeanofficial
Ельза Джин – одна з найпопулярніших порноактрис у світі. Їй всього 22 роки, а вона вже знялася в декількох сотнях порнофільмів і зібрала безліч нагород. Вона приймає пропозиції від всіх провідних студій. У 2018 журнал "Fortune" помістив її в список "Брудна дюжина". За даними на жовтень 2018 року красуня Ельза Джин знялася в 391 фільмі для дорослих. Фантастична цифра, враховуючи, що вона в порнобізнесі всього 3 роки. Ельза має безліч престижних нагород, таких як XBIZ Award, AVN Award та інші.
Читайте також: Дівчина тижня: сексуальна Вендела Ліндблом, яка стала першою лисою моделлю Playboy (18+)
-
19:53Nissan представить Juke на гусеницях
-
19:21Компанія Apple запатентувала гнучкий смартфон
-
19:00Х-фактор 9 сезон 18 випуск: дивитися онлайн прямий ефір 29-12-2018
-
18:50Гравці збірної України яскраво привітали уболівальників з прийдешнім Новим роком: відео
-
18:22Фахівці розповіли про користь алкоголю для серця
-
Українські новорічні пісні для ваших ідеальних зимових свят
-
17:49Названо найгірший фільмом про Шерлока в історії
-
17:25ТОП-10 гарячих дівчат без комплексів, з якими ти познайомився у 2018 році (18+)
-
16:55Хайді Клум поділилася пікантним знімком з молодим нареченим
-
16:30Архітектура Чикаго в об'єктиві талановитого майстра
-
16:15Топ-модель по-українськи 2: відомий член журі вирішив покинути шоу
-
15:50Леся Нікітюк показала фото у напівпрозорому топі
-
15:33У мережі Меланію Трамп розкритикували за "невидимі" штани
-
15:18Xiaomi Mi 9 отримає рекордно великий екран
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
14:53Цікава наука: відео, зняті через мікроскоп, стали хітом мережі
-
14:32Пташиний короб із Сандрою Буллок став рекордсменом Netflix
-
14:14Найкращі кінопрем'єри 2018: фільми, які варті уваги
-
13:45Як виглядали вулиці і жителі Таїланду 40 років тому
-
13:16Джаред Лето став спокусливим Сантою
-
12:44Воротар-невдаха став зіркою мережі: автогол року
-
12:14Лікарі зруйнували ще один міф про каву
-
11:42Зніміть це! Найжахливіші модні тренди 2018 року
-
11:15Найкращий футболіст року йде з Реалу
-
10:44Як правильно харчуватися взимку
-
19:00Х-фактор 9 сезон 18 випуск: дивитися онлайн прямий ефір 29-12-2018
-
17:25ТОП-10 гарячих дівчат без комплексів, з якими ти познайомився у 2018 році (18+)
-
14:14Найкращі кінопрем'єри 2018: фільми, які варті уваги
-
11:42Зніміть це! Найжахливіші модні тренди 2018 року
- 28 грудня
-
20:53Названо продукти, які категорично не підходять для вечері
-
19:00Найкращі українські пісні 2018 року: рейтинг ТОП 50 від Радіо МАКСИМУМ
-
14:51Де зустріти Новий рік 2019: ідеальні гірськолижні курорти
-
13:58KAZKA – CRY: вийшла англомовна версія хіта Плакала (текст, переклад)
-
11:05Зважені та щасливі 8: шокуючі фото, як схудли переможці шоу
-
07:14Прогноз погоди в Україні 28 грудня
- 27 грудня
-
20:56Не ігноруйте! Названі основні ознаки виснаження
-
18:00Гурт KAZKA та українське кіно: головні культурні досягнення 2018
-
16:00ТОП-10 зарубіжних книжок 2018 року за версією Радіо МАКСИМУМ
-
14:21Спортивні досягнення українців у 2018 році: є, чим пишатися
-
11:30Долучайся до найдобрішої зимової акції!
-
10:21Нові пісні грудня: плейлист популярної музики
-
07:16Прогноз погоди 27 грудня в Україні
- 26 грудня
-
21:00Переможець Мастер Шеф 8 – Іван Міланович: біографія і фото
-
18:05Популярна нова музика 2018: слухати ТОП-50 пісень, які підкорили світ
-
16:15ТОП-10 курйозів 2018 року, які неабияк розсмішили мережу
-
14:21Сам удома через 28 років: як змінилися зірки улюбленого фільму
-
12:144G та візит Робота Софії: техноперемоги України в 2018 році
-
09:51У ДСНС оголосили попередження для українців
-
07:15Прогноз погода 26 грудня в Україні
- 25 грудня
-
19:59Футболіст Динамо очолив рейтинг найдорожчих українських форвардів