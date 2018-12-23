Дівчина тижня: сексуальна Вендела Ліндблом, яка стала першою лисою моделлю Playboy (18+)

Ще одна причина, чому неділя – найкращий день тижня, – рубрика Радіо МАКСИМУМ про найсексуальніших дівчат. Сьогодні під прицілом у нас Вендела Ліндблом – 23-річна шведська модель Вендела Ліндблом, яка стала першою в історії журналу Playboy "Дівчиною місяця", поголеною наголо.

Вендела Ліндблом багатьом знайома по обкладинці відеоігри Battleground 1. А тепер модель, яка називає себе "тієї лисою дівчиною" в Instagram, потрапила на розворот Playboy. Це перший випадок в історії культового видання, адже зазвичай на обкладинці видання красуються ультражіночні дами з розкішним волоссям.

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Вендела зізнається, що не так давно у модельному бізнесі надавали перевагу довговолосим дівчатам. Потрапити на розворот головного чоловічого журналу – це справжній прорив.

Вендела стала "Дівчиною місяця" у січневому випуску журналу. Модель розповіла про стереотипи і забобони, які переслідують її через незвичайну зовнішність.

Люди часто судять по мені за моїми фото – ще до того, як мене зустрічають. Про мене складається хибна думка через голену голову і брутальний погляд. Насправді, я дуже м'яка і сором'язлива, – каже Ліндблом

В одному з інтерв’ю красуня зізналася, що збрила волосся раз і назавжди. Вона зовсім не збирається його відрощувати, оскільки з зачіскою "під нуль" відчуває себе на 100% сексуальнішою. За словами дівчини, вона втомилася виглядати як всі, тому зважилася на такі кардинальні зміни іміджу.

Насолоджуйся моделюю незвичайної зовнішності у найспокусливіших фото:

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