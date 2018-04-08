Дівчина тижня: одна із найгарячіших фітнес-блогерів – українська модель Джулія Гілас (18+)
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Ще одна причина, чому неділя – найкращий день тижня, – рубрика Радіо МАКСИМУМ про найсексуальніших дівчат. Сьогодні під прицілом у нас Джулія Гілас – відома фітнес-блогер з України, яка є однією із найгарячіших фітоняшок Instagram.
Джулія – одна з найгарячіших фітоняшок Instagram. На неї підписані понад 5 мільйонів користувачів мережі. Красуня всю сторінку закидала фото зі своїм соковитим тілом.
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Відома дівчина фітнес-блогер Джулія Гілас народилася і жила в Україні аж до підліткового віку. Все її дитинство було просякнуте мрією стати моделлю, крокувати по подіуму, демонструючи всі принади свого тіла. Місцева модельна школа з задоволенням прийняла її перспективну кандидатуру на постійне навчання. Протягом декількох років безперервних занять і показів Джулія дозволила собі відвідати США.
Рік народження: 1985;
Вага: 52 кг;
Ріст; 170 см;
Об'єм грудей: 86 см;
Об'єм талії: 58 см;
Об'єм бедер: 89 см.
У 2009 році майбутня фітнес-блогер і приваблива модель світового рівня прийняла рішення про переїзд до Штатів. Подальша модельна кар'єра розгорталася саме там. Через 4 роки роботи у 2013 році Джулія Гілас отримати громадянство США, зараз же вона проживає в найбільш сонячному і гарячому місті Сан-Дієго, яке розташоване в каліфорнійському штаті.
Кар'єра Джулії на заході злетіла ракетою, варто було тільки почати Instagram вести. Персональний блог Джулії постійно читають 5 мільйонів осіб, а дівчина незрозуміло яким чином встигає і спортом займатися, і в чоловічих журналах фотографуватися.
Модель дуже любить тварин, у неї є своя домашнє звірина: довговолосий чихуахуа Тайсон і гімалайський кіт Тазо. Крім домашніх улюбленців у Джулії є ще одна пристрасть: смачно поїсти. Також красуня шаленіє від красивої спідньої білизни і щомісяця витрачає шалені суми у бутиках Victoria's Secret.
Ну і головна пристрасть моделі – спорт. Джулія годинами може і проводить час в спортзалі.
Сторінки в соціальних мережах моделі також наповнені розкладами тренувань і дієтами для своїх шанувальників, а Instagram рясніє пікантними фото з особистого портфоліо. Зараз Джулія нерідко виступає в номінаціях фітнес-бікіні федерації NPC.
Дівчина без комплексів і абсолютно не соромиться публікувати на своїй сторінці відверті знімки. Та й навіщо соромитися своєї краси, яка є результатом важкої праці і щоденних тренувань. Переконайтесь самі:
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