Гаряча мандрівниця Сара Андервуд, яка спокусливим тілом привертає увагу до природних чудес

Ще одна причина, чому неділя – найкращий день тижня, – рубрика Радіо МАКСИМУМ про найсексуальніших дівчат. Сьогодні під прицілом у нас Сара Андервуд – популярна американська актриса кіно, фотомодель, професійний гравець в покер, яка тілом і красою привертає увагу до природних красот нашої планети.

Сексуальна блондинка Сара Андервуд завдяки своїй ефектній зовнішності і апетитним формам завоювала серця мільйонів шанувальників. До 34 роки вона спробувала себе у ролі ведучої на телебаченні, моделі, актриси кіно і навіть гравця в покер.

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Сара Андервуд народилася 26 березня 1984 року в американському місті Скаппузе, в передмісті Портленда, штат Орегон.

Дівчина веде дуже активний спосіб життя, тому відома завдяки декільком видам діяльності.

У жовтні 2005 року красуня вперше з'явилася на обкладинці спецвипуску журналу Playboy. На фотографії Андервуд обіймала футбольний м'яч, а з одягу на ній були лише короткий топ і спідня білизна. Наступного року її знімки вже прикрашали обкладинку основного видання, коли вона була обрана Дівчиною липня.

У червні 2007 року Сара була названа Дівчиною року, ставши володаркою кабріолета Mini Cooper. У березні 2008 року журнал поставив її на 25 сходинку свого списку Найгарячіших знаменитостей.

Сара Андервуд у Playboy

Цікаві факти про Сару Андервуд

Першою роботою дівчини стала посада помічниці менеджера з продажу в компанії, яка торгує будівельною технікою. Потім вона змінила кілька робочих місць, поки шукала своє покликання. Майбутня зірка навіть встигла попрацювати офіціанткою у відомому мережевому ресторані Hooters.

Андервуд активно практикує заняття йогою, і навіть брала участь в змаганнях з йоги Kunoichi, що проходять в Японії.

Після зйомок в рекламі Victory Pocker і гри в благодійних покерних турнірах Сара захопилася покером і зараз красуня грає в покер на професійному рівні. Бере участь в різних конкурсах і чемпіонатах по цьому виду спорту, причому проявляє себе як дуже здібний гравець.

Андервуд просто обожнює подорожі і піші прогулянки. Як і багато інших знаменитостей, вона веде свій акаунт у Instagram, де викладає знімки з подібних подорожей. Вона фотографується в напівоголеному вигляді на тлі пейзажів, що зачаровують, привертаючи увагу все більшої кількості інтернет-користувачів і змушуючи чоловічі серця битися частіше. Зараз її підписниками в Instagram є понад 9,1 мільйонів людей.

Своєї сексуальної зовнішності дівчина анітрохи не соромиться, а навпаки, пишатися нею. Тому активно демонстраційних себе, але робить це не просто так, як більшість дівчат, які знімаються в еротичних фотосесіях. Своїм тілом і красою Сара привертає увагу до природних красот нашої планети. Переконайтеся самі!

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