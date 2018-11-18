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Дівчина тижня: спокуслива та відверта українська Барбі Олена Россо (18+)

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Українська Барбі Олена Россо - фото 1
Українська Барбі Олена Россо / Instagram

Ще одна причина, чому неділя – найкращий день тижня, – рубрика Радіо МАКСИМУМ про найсексуальніших дівчат. Сьогодні під прицілом у нас Олена Россо – українська Барбі, яка стала однією з найбільш відвертих і сміливих моделей в Instagram.

23-річна українка Олена Россо вразила мережу своєю зовнішністю. Дівчина витратила уже понад 700 тисяч гривень на пластичні операції, щоб стати схожою на ляльку Барбі. Після операцій дівчина стала однією з найбільш відвертих і сміливих моделей в Instagram.

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Красуня часто фотографується повністю оголеною, адже їй є що показати. Українка збільшила груди, вколола ботокс і філери у м'язи обличчя.

Українка Олена Россо - фото 289404
Українка Олена Россо

Олена Россо говорить, що новий вигляд її влаштовує, але вона не хоче зупинятися на досягнутому. У майбутньому дівчина хоче збільшити собі сідниці, зменшити талію, змінити форму носа і розріз очей.

Дехто вважає, що мій зовнішній вигляд – це перебір, але мені все одно, я роблю це тільки заради себе. Треба пам'ятати, що краса – в очах того, хто дивиться. Що б ви не робили, ви завжди повинні робити це для себе і ні для кого іншого, – говорить українська Барбі.

Зараз дівчина покинула Україну і проживає у Копенгагені (Данія), де працює барменом. У вільний час українська Барбі підробляє, знімаючись в еротичних фотосесіях. Результатами сміливих робіт дівчина активно ділиться у своєму Instagram.

Ми підібрали найспокусливіші знімки красуні. Насолоджуйся!

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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