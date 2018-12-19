ТОП-10 дівчат, які вразили світ у 2018 році

Радіо МАКСИМУМ представляє рейтинг десять красунь України та світу, які відіграли чималу роль у році, що минає, та стали знаковими персонами у 2018-му.

Оля Полякова

Найкрасивіша жінка України

Уже кілька років ім'я Оля Полякова у всіх на слуху. Люди люблять свято, а наша яскрава блондинка в кокошнику з голлівудською посмішкою вміє його створювати. Полякова дивує і навіть шокує, але все це в якомусь позитивному і доброму ключі. Співачка, телеведуча, і просто весела людина є унікальним виконавцем, що співає в стилі супер-поп.

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І цьогоріч харизматична блондинка стала переможницею премії "Viva! Найкрасивіші-2018" і отримала титул “Найкрасивішої жінки”

Чоловік щодня говорить мені, що я найкрасивіша!, – заявила співачка, коли на сцені отримувала премію.

10-ту ювілейну церемонію "Viva! Найкрасивіші-2018" Оля Полякова підкорила сміливим образом – латексною сукнею кольору nude, яка була доповнена синіми локонами.

Катя Осадча

"Мама року"

Катя Осадча давно стала зразком телеведучої і професіоналом своєї справи, а її біографія – майже еталонний шлях до успіху. Осадча – українська журналістка, телеведуча, світська левиця і модель. Її провокаційні питання і гострі для відомих персон теми створили їй ореол "пробивної" журналістки, яка за словом в кишеню не лізе.

Окрім професійних заслуг, Катя цього року стала переможницею у найзворушливішій і почесній номінації премії "Viva! Найкрасивіші-2018". Статуетку і титул "Мама року" телеведуча отримала з рук ведучих концерту і співачки Alyosha.

Отримати таку нагороду досить несподівано, дякую журналу Viva! Бути мамою – найвідповідальніше і найголовніше в житті кожної жінки. Важливіше ніж будь-які досягнення. І я хочу розділити цю нагороду з кожною української мамою. Кожен день вони роблять для своїх дітей все, гори згортають. Але ж ці подвиги не показують по телевізору, не показують в новинах ... І я дуже хочу, щоб у кожної української мами поруч було міцне плече. Поруч зі мною тут на сцені повинен стояти і Юра, тому що він справжній тато року. Спасибі тобі, Юра! А всім українським мамам я бажаю щастя і натхнення! – сказала зі сцени Катя Осадча.

Джамала

Вперше стала мамою

Джамала – українська співачка і актриса кримсько-татаро-вірменського походження, з 2016 року народна артистка України. Джамала мотивує та надихає шанувальників своїми піснями, але окрім творчості, у 2018 році співачка потішила фанів поповненням у сім'ї. Артистка народила свого первістка – хлопчика. Свого сина Джамала і її чоловік Бекір Сулейманов мають намір виховувати в мусульманських традиціях. Також артистка відзначила, що хотіла б створити велику сім'ю. "Мені здається, троє дітей – це добре, просто чудово", – зазначила вона і одному з інтерв'ю.

Тож бажаємо Джамалі чергового поповнення у сім'ї в прийдешньому 2019 році!

Еліна Світоліна

Нова суперзірка в українському спорті

Еліна Світоліна стала уже однією із візитних карток українського спорту в світі. У 2018 році Еліна стала четвертою ракеткою світу. Причому, три з п’яти перемог Світоліна здобула на найпрестижніших турнірах серії Premier 5. Це новий особистий рекорд Світоліної та всього жіночого українського тенісу. Водночас Світоліна повторила всеукраїнський рекорд.

Тіна Кароль

Встановила рекорд української поп-музики

Співачка Тіна Кароль часто тішить своїх прихильників по всій Україні. І цього року зірка у рамках грандіозного всеукраїнського туру встановила рекорд української поп-музики.

Артистка провела сім концертів за п'ять днів. У цілому – це 14 годин живого співу. Квитки на столичні концерти розкупили за кілька днів і тільки на один їх не продавали, адже він був благодійний.

Кендалл Дженнер

Найбільш високооплачувана модель світу

Кендалл Дженнер – одна з найпопулярніших молодих моделей світу. У 19 років їй вдалося вийти з тіні слави сімейства Кардашян і стати зіркою сучасного модельного бізнесу. Зараз красуні повних 22 роки.

Forbes опублікувало рейтинг найбільш високооплачуваних моделей світу. За підсумками року, що минає, лідером списку виявилася 22-річна американська манекенниця Кендалл Дженнер. Дохід "ангела" Vectoria's Secret склав за рік 22 мільйони доларів. Вона змогла обігнати торішнього лідера – 37-річну модель Жизель Бюндхен, яка в цьому році опинилася на другій позиції.

Аріана Гранде

Найсексуальніша жінка року

Аріана Гранде – життєрадісна людина, вона має яскраву зовнішністю і легкий характер. Дівчину по праву можна називати феноменом сучасної масової молодіжної культури. Авторитетний журнал Billboard присвоїв почесне звання Аріані Гранде – "Жінка року". За словами віце-президента журналу Росса Скарано, зірка "послідовно відстоює себе і свої рішення в світі, який часто не гостинний до настільки непохитних молодих жінок".

Аріана Гранде

Анджеліна Джолі

Найбільш шанована жінка планети

Одна з найвідоміших і найвпливовіших зірок Голлівуду Анджеліна Джолі славиться не тільки дивовижною красою, але і норовливим характером. Вона – жінка-кішка, вона – найсексупльніша мама в Голлівуді, вона була номінована кілька разів на звання "Найгіршою актриси" і стільки ж на звання "Найкращої актриси", вона загадкова особа, жінка, за зізнанням самої, яка витрачає третину зароблених нею грошей на своє життя, третину кладе в банк і третину віддає на благодійність.

А цього року актриса стала офіційно найбільш шанованою жінкою планети 2018 року. Щорічно компанія YouGov проводить міжнародне опитування, під час якого визначає найбільш шанованих чоловіків і жінок у всьому світі. У підсумку, рейтинг "The Most Admired" очолила Анджеліна Джолі – красуня займає лідируючу позицію вже другий рік поспіль.

За версією журналу Forbes Джолі входить в сотню найбільш впливових жінок планети, а також входить в список найкрасивіших жінок планети за версією журналу People.

Анджеліна Джолі

Pink

Найкрасивіша жінка року

Ще один заслужений титул у 2018 році отримала поп-співачка Pink, яка стала найкрасивішою жінкою року за версією авторитетного видання.

Щорічно журнал People для свого спеціального номера вибирає відому особистість, привласнюючи їй статус "Найкрасивішої жінки". У 2016 році на обкладинці номера була Дженніфер Еністон, а в 2017 році – Джулія Робертс. А ось в 2018-му журнал вирішив змінити концепцію в створенні випуску з найкрасивішою зіркою. Так, співачка Pink з'явилася на обкладинці видання разом зі своїми дітьми – шестирічною дочкою Віллоу і однорічним сином Джеймсоном.

Pink зізналася, що голосно розсміялася, коли почула новину про обкладинку. Співачка вважає, що саме завдяки дітям вона отримала звання "найкрасивішої" за версією журналу.

Чесно кажучи, Джеймсон і Віллоу забезпечили мене перемогою. Цікаво, через 20 років син буде з жалем згадувати свою першу обкладинку? Все це дуже мило, – сказала співачка.

Pink на обкладинці разом з дітьми

Кендіс Свейнпол

Найдорожча бікіні-модель світу

Кожен, хоча б раз в житті зустрічав її фото на обкладинці журналу або в одній з рекламних компаній, а все тому, що на рахунку моделі сотні, а то й тисячі професійних фотосесій. Нею захоплюються, їй заздрять і її наслідують, а її зріст, вага і параметри вже вважаються прикладом ідеального зовнішнього вигляду для моделі.

Йдеться про одну з найсексуальніших моделей планети і "ангела" Victoria's Secret Кендіс Свейнпол, яка була визнана найвпливовішою та найбільш високооплачуваною моделлю спідньої білизни в світі.

За один рекламний пост в Instagram Кендіс заробляє 70 тисяч доларів – і такі цифри не снилися жодному "ангелу".

Кендіс Свейнпол

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