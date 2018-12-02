Дівчина тижня: одна з найпопулярніших порноактрис світу Ельза Джин (18+)

Ще одна причина, чому неділя – найкращий день тижня, – рубрика Радіо МАКСИМУМ про найсексуальніших дівчат. Сьогодні під прицілом у нас Ельза Джин – юна американська порноактриса, яка уже встигла знятися в декількох сотнях порнофільмів і зібрати безліч нагород.

Ельза Джин – одна з найпопулярніших порноактрис у світі. Їй всього 22 роки, а вона вже знялася в декількох сотнях порнофільмів і зібрала безліч нагород.

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Красуня прийшла відносно недавно у порноіндустрію, але як і у багатьох трудівників такого жанру молодість там цінується понад усе і популярність дівчини зараз тільки зростає. Знімається вона у найдорожчих і відомих студіях у сфері порно. Працювала стриптизеркою, поки не стала актрисою.

Порноактриса Ельза Джин

Дата народження: 1 вересня 1996 року (22 роки);

Місце народження: штат Огайо;

Ріст: 160 см;

Вага: 45 кг.

У 16 років Ельза закінчила школу і почала навчатися в університеті на помічницю хірурга. Але як тільки Ельзі виповнилося 18 років, вона відразу кидає навчання і з 2015 р починає брати участь в зйомках кіно для дорослих. Юна, але дуже впевнена в своїх силах актриса швидко завоювала свою нішу в порноіндустрії.

У своїх інтерв'ю стверджує, що завжди дивилася еротичні фільми і з молодого віку цікавилася, як стати актрисою цього жанру. Своїм прикладом для наслідування вважає Джоану Енджел. Красуня взяла собі цей псевдонім на честь Ельзи з мультика "Холодне серце".

Ельза Джин отримала безліч нагород у порноіндустрії

Вона приймає пропозиції від всіх провідних студій. У 2018 журнал "Fortune" помістив її в список "Брудна дюжина".

За даними на жовтень 2018 року красуня Ельза Джин знялася в 391 фільмі для дорослих. Фантастична цифра, враховуючи, що вона в порнобізнесі всього 3 роки. Ельза має безліч престижних нагород, таких як XBIZ Award, AVN Award та інші.

А зараз найцікавіше – найспекотніші знімки актриси дорослого жанру з її особистої сторінки в Instagram.

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