The Offspring нарешті випустили альбом Let the Bad Times Roll: слухайте всі пісні онлайн

The Offspring – Let the Bad Times Roll

Популярний гурт The Offspring презентували новий альбом під назвою "Let the Bad Times Roll", який вийшов після перерви у 9 років. Зацініть новинку!

Американський поп-панк-гурт The Offspring потішив шанувальників виходом нової платівки "Let the Bad Times Roll", яка стала першою за 9 років, передає Радіо Maximum.

Всього до альбому увійшли 12 треків, спродюсовані Бобом Роком, який працює з такими легендами, як Metallica, The CultBon Jovi та Aerosmith. Тому не дивно, що фанати із захватом сприйняли музичний сюрприз від гурту. Оцінити платівку на різних платформах можна тут.

Як відзначили слухачі, The Offspring спробували покинути свою зону комфорту, але не залишили свою публіку без традиційних мотивів.

The Offspring – Let the Bad Times Roll, слухати альбом онлайн:

