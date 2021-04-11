Нові популярні пісні квітня: плейлист свіжих хітів

Другий місяць весни приніс не лише порцію тепла, а й музичні новинки, які вже встигли припасти до серця слухачам. Зібрали плейлист свіжих пісень за початок квітня 2021, який точно сподобається і зарядить крутим настроєм!

Весна у розпалі, тож сонячна порція натхнення допомогла багатьох виконавцям створити нові хіти. Тому початок квітня навіть з перепадами температури та снігопадами подарував ще й свіженькі популярні треки, передає Радіо MAXIMUM. Вони вже підкорюють світові чарти, а також змушують підтанцьовувати та підспівувати з перших нот. ВІд поп-зірок до молодих виконавців – кожного тижня слухай новеньку добірку найкрутіших свіжих пісень.

Дізнавайте про новинки минулого тижня тут

Початок березня відзначився свіжою музикою від таких знаменитостей, як 21 Pilots, Томмі Кеш, Демі Ловато, Тейлор Свіфт, Rag’n’Bone Man та інші. Вони точно подарують хороший настрій та перемкнуть на позитивну хвилю! Заціни пісні, які дозволять себе відчути головним героєм фільму про своє життя.

Плейлист нових пісень квітня, слухати онлайн:

Послухати всі пісні у цьому плейлисті можна за цим посиланням.

Список треків:

Twenty One Pilots - Shy Away Rag’n’Bone Man & P!nk – Anywhere Away From Here (Official Video) TOMMY CASH, $UICIDEBOY$, DIPLO - ZUCCENBERG The Vamps - Would You Doja Cat - Kiss Me More (Official Video) ft. SZA Gwen Stefani - Slow Clap ft. Saweetie Taylor Swift - Fifteen (Taylor's Version) (Lyric Video) Royal Blood - Limbo (Official Video) DON'T SHOOT UP THE PARTY - BROCKHAMPTON Olivia Rodrigo - deja vu (Official Video) Demi Lovato - Dancing With The Devil BTS (방탄소년단) 'Film out' Official MV Demi Lovato - Met Him Last Night (Lyric Video) ft. Ariana Grande Forest Blakk - If You Love Her (feat. Meghan Trainor) [Official Lyric Video] Steve Aoki, Kiiara & Rob Thomas - Used To Be (Acoustic Video) Parmalee x Blanco Brown - Just The Way (feat. Bryce Vine) [Official Audio] R3HAB x Andy Grammer - Close To You (Official Lyric Video)

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