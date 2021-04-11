На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Нові популярні пісні квітня: плейлист свіжих хітів
-
- 29
Другий місяць весни приніс не лише порцію тепла, а й музичні новинки, які вже встигли припасти до серця слухачам. Зібрали плейлист свіжих пісень за початок квітня 2021, який точно сподобається і зарядить крутим настроєм!
Весна у розпалі, тож сонячна порція натхнення допомогла багатьох виконавцям створити нові хіти. Тому початок квітня навіть з перепадами температури та снігопадами подарував ще й свіженькі популярні треки, передає Радіо MAXIMUM. Вони вже підкорюють світові чарти, а також змушують підтанцьовувати та підспівувати з перших нот. ВІд поп-зірок до молодих виконавців – кожного тижня слухай новеньку добірку найкрутіших свіжих пісень.
Дізнавайте про новинки минулого тижня тут
Початок березня відзначився свіжою музикою від таких знаменитостей, як 21 Pilots, Томмі Кеш, Демі Ловато, Тейлор Свіфт, Rag’n’Bone Man та інші. Вони точно подарують хороший настрій та перемкнуть на позитивну хвилю! Заціни пісні, які дозволять себе відчути головним героєм фільму про своє життя.
Плейлист нових пісень квітня, слухати онлайн:
Послухати всі пісні у цьому плейлисті можна за цим посиланням.
Список треків:
- Twenty One Pilots - Shy Away
- Rag’n’Bone Man & P!nk – Anywhere Away From Here (Official Video)
- TOMMY CASH, $UICIDEBOY$, DIPLO - ZUCCENBERG
- The Vamps - Would You
- Doja Cat - Kiss Me More (Official Video) ft. SZA
- Gwen Stefani - Slow Clap ft. Saweetie
- Taylor Swift - Fifteen (Taylor's Version) (Lyric Video)
- Royal Blood - Limbo (Official Video)
- DON'T SHOOT UP THE PARTY - BROCKHAMPTON
- Olivia Rodrigo - deja vu (Official Video)
- Demi Lovato - Dancing With The Devil
- BTS (방탄소년단) 'Film out' Official MV
- Demi Lovato - Met Him Last Night (Lyric Video) ft. Ariana Grande
- Forest Blakk - If You Love Her (feat. Meghan Trainor) [Official Lyric Video]
- Steve Aoki, Kiiara & Rob Thomas - Used To Be (Acoustic Video)
- Parmalee x Blanco Brown - Just The Way (feat. Bryce Vine) [Official Audio]
- R3HAB x Andy Grammer - Close To You (Official Lyric Video)
Читайте також: Jerry Heil – Особисте: слухайте новий інтимний альбом популярної співачки
-
14:22Чому не варто спокушатись на нічні перекуси
-
13:52Реперка Cardi B зняла спокусливе відео в купальнику (18+)
-
13:225 простих порад, які допоможуть прибирати рідше
-
12:57Нема часу на драму: татусь року розсмішив Reddit
-
12:32Нові популярні пісні квітня: плейлист свіжих хітів
-
Українська музика 2020 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
11:56Найкраща реклама помешкання: кумедне відео підкорює мережу
-
11:23Яким знакам Зодіаку 11 квітня вдасться почати щось новеньке
-
10:55Зваблива тренерка показала свою реальну фігуру без прикрас
-
10:22Погода в Україні 11 квітня: прогноз по містах
-
09:50Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 11 квітня
-
09:20Чому какао варто пити кожному
-
08:515 причин, чому на вашому тілі ніколи не з'являться кубики преса
-
08:17Дрифт, знятий через тепловізор, показали на видовищному відео
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
- 10 квітня
-
21:49Науковці протестували роботизованих собак-поводирів: вони позбавлять роботи справжніх
-
21:18Жінки розповіли, чому відмовляють чоловікам у сексі: шокуюче опитування
-
20:4511 квітня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:22Новий і старий Porsche 911 Turbo S зійшлися у дрег-гонці: чим вона завершилася
-
20:00Ліпсінк Батл 6 випуск: дивіться новий випуск пародійного шоу
-
19:44Іграшковий поїзд виконав найдовшу мелодію за допомогою бокалів: відео
-
19:18Учені розповіли, чому потрібно нарешті відмовитися від нічних набігів на холодильник
-
18:45МастерШеф Професіонали 3 сезон – дивіться 10 випуск кулінарного шоу
-
18:18Всьому своє місце: 10 блискучих ідей зберігання на кухні
-
17:45Гороскоп на 11 квітня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
12:32Нові популярні пісні квітня: плейлист свіжих хітів
-
09:50Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 11 квітня
-
08:515 причин, чому на вашому тілі ніколи не з'являться кубики преса
- 10 квітня
-
21:18Жінки розповіли, чому відмовляють чоловікам у сексі: шокуюче опитування
-
18:18Всьому своє місце: 10 блискучих ідей зберігання на кухні
-
14:18Ці напої гарно стимулюють роботу мозку
-
12:17День братів і сестер 2021: вірші, смс і картинки для привітання рідних
-
09:46Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 10 квітня
-
08:58Собака-мандрівник став зіркою Instagram: атмосферні фото з подорожей
-
08:12Учені розповіли, яка дієта не підходить для чоловіків
- 09 квітня
-
21:53Погані хлопці проти хороших: хто займається сексом частіше
-
18:31Як зробити кабінет на балконі: 20 ідей для натхнення
-
16:21Як змінювалася красуня з українським корінням Ніколь Шерзінгер: фото 18+
-
12:18Коли автомобіль відкотився назад на світлофорі: хто винен у поширеній ДТП
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 9 квітня
-
07:31З чого має складатися ідеальний сніданок для чоловіка
- 08 квітня
-
21:53Жінки назвали головні мінуси найпопулярніших секс-поз: не роби так більше
-
18:30Що роблять мільярдери щодня: 6 корисних звичок, які варто перейняти
-
15:19Як отримати ідеальну фігуру за хвилину: тренерка розкриває таємниці
-
12:31alyona alyona випустила новий альбом Галас: слухайте всі пісні реперки
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 8 квітня
-
07:18Три міфи про каву, у які досі вірить більшість людей
- 07 квітня
-
20:17Звабливі красуні: найспекотніші фото моделей в Instagram за тиждень (18+)
-
16:55Як уникнути похмілля: 4 прості поради, які не підведуть
-
12:29Тест на особистість у картинці: що для вас свобода