Bebe Rexha руйнує усе, що любить у новому кліпі Sabotage: дивіться онлайн

Bebe Rexha випустила нову пісню "Sabotage", присвячену боротьбі за те, що вона любить. Слідом за синглом вийшов кліп до нього, а також відкрилося передзамовлення другого альбому артистки "Better Mistakes". Дивіться онлайн новий кліп Bebe Rexha!

У кліпі Bebe Rexha сидить на галявині під спокійний куплет пісні. Виявляється, що квіти, в яких вона сидить, ростуть прямо у неї у квартирі. Потім починається значно експресивніший куплет, а все навколо поступово руйнується.

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"Sabotage" – одна з найбільш особистих пісень у другому альбомі. Вона настільки ж красива, наскільки до болю чесна. Повинна зізнатися: коли мої справи йдуть добре, я сама собі заважаю. Я знаю, що я не одна така, яка руйнує найдорожчі моменти свого життя. Ця балада – визнання, що іноді ми буваємо найлютішими ворогами для самих себе", – поділилася Бібі Рекса.

У створенні треку взяв участь продюсер сучасної поп-музики Грег Керстін. Він працював з багатьма знаменитостями, у тому числі з Адель і Полом Маккартні.

Bebe Rexha – Sabotage, дивіться онлайн новий кліп співачки:

5 березня виконавиця поділилася кліпом-трилером на пісню "Sacrifice". Він набрав уже понад 11 млн переглядів. Під енергійну клубну музику співачка у загоні жінок-вампірів п'є кров з шиї чоловіка, закутого кайданами. "Жертвуй заради мене", – співає Рекса в приспіві.

Рекса двічі ставала номінанткою на премію "Греммі", а також є володаркою премій Billboard Music Awards і MTV VMA. У 2018 році вийшов її дебютний альбом "Expectations". У 2020 Рекса випустила сингл "Baby I'm Jealous", записаний за участю Doja Cat. Кліп на пісню набрав майже 50 млн переглядів на ютубі.

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