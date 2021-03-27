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The New York Times продала на аукціоні колонку у вигляді NFT за пів мільйона доларів

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The New York Times долучилася до NFT-вечірки - фото 1
The New York Times долучилася до NFT-вечірки / politico

Американська газета The New York Times продала колонку у вигляді NFT – невзаємозамінних токенів, що дозволяють покупцям придбати право власності на цифровий товар. Текст "Купи цю колонку через блокчейн!" (Buy This Column on the Blockchain!) написав оглядач з IT-технологій Кевін Руз.

Як повідомляється на сайті онлайн-аукціону Foundation, покупець з ніком Farzin) заплатив за роботу у криптовалюті – 350 одиниць Ethereum. Стаття стала 80-м NFT-токеном у колекції користувача.

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Курс криптовалюти до долара постійно змінюється, однак після завершення аукціону загальна вартість роботи становила 567,4 тисячі доларів. Аукціон тривав понад добу. Виручені від продажу кошти направлять у благодійний фонд видання.

"Чому б і журналістам не приєднатися до NFT-вечірки?" – написав Руз в підзаголовку статті. У ній він розповідає про процес перетворення тексту в NFT-токен і про особливості аукціону. Автор назвав продаж матеріалу "експериментом". Він вважає, що токени можуть в майбутньому підірвати економічне панування посередників і соціальних мереж і дати "більше влади" виробникам контенту.

The New York Times продала на аукціоні колонку у вигляді NFT за пів мільйона доларів - фото 453111

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