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Коронавірус

Засновник Twitter продав свій перший твіт майже за 3 мільйони доларів

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Продано перший твіт - фото 1
Продано перший твіт / gagadget

Засновник Twitter Джек Дорсі продав перше повідомлення в цій соцмережі, що належить особисто йому. Кошти, виручені за лот, будуть спрямовані на допомогу жителям Африки в умовах пандемії коронавірусу.

Як йдеться на сайті онлайн-аукціону Valuables, твіт зі словами "Просто налаштовую свій Twitter", який був опублікований 15 років тому (21 березня 2006 року), продали за 2,9 мільйона доларів.

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Повідомлення було продано у вигляді віртуального активу – невзаємозамінного токена (NFT). Переможцем торгів став генеральний директор компанії Bridge Oracle Хакан Еставі. Тепер покупець отримає унікальний цифровий сертифікат, який дає йому право перепродати твіт або зберігати його у вигляді інвестиції.

За словами попереднього власника повідомлення Дорсі, отримані кошти, будуть спрямовані у благодійний фонд, який надає допомогу населенню Африки в умовах пандемії коронавірусу.

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