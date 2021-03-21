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Художниця продала цифровий будинок за 500 тисяч доларів
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Канадська художниця Кріста Кім першою у світі продала з аукціону цифрову модель будинку – він існує як файл і "жити" в ньому можуть тільки віртуальні персонажі. За роботу Кім віддали близько 523 тисячі доларів.
Віртуальний будинок художниці називається Mars House, вона спроєктувала його, поки сиділа на самоізоляції під час першої хвилі коронавірусу. Разом з самим віртуальним будинком вона передала також NFT (невзаємозамінний токен), який підтвердить право на володіння файлом.
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Будинок, відповідаючи своїй назві, розташований в марсіанських декораціях і виглядає футуристично: всі стіни прозорі, а стеля нібито зависла у повітрі. Тут також можна знайти меблі і басейн.
Кім задоволена угодою. В інтерв'ю вона сказала, що новий власник зможе завантажити модель нерухомості в спеціальну програму, щоб розглянути все краще. Свій проєкт художниця назвала "наступним поколінням NFT-мистецтва". Кім вважає, що цифрові твори мистецтва чекає велика популярність – можливо, вони стануть новим методом самовираження і замінять людям татуювання.
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