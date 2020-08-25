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The Lord of the Rings: Gollum – перший трейлер і подробиці гри

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The Lord of the Rings: Gollum - фото 1
The Lord of the Rings: Gollum / cgmagonline

Компанія Daedalic Entertainment опублікувала короткий трейлер стелс-екшену The Lord of the Rings: Gollum. Разом з тим видання IGN поділилося новими подробицями про проєкт і геймплей гри.

За словами головного дизайнера The Lord of the Rings: Gollum Мартіна Вілкіса, скритність в грі поєднується з вертикальним паркуром, як в Prince of Persia: "В основному це гра не про битви, але Голлум зможе непомітно знищувати ворогів".

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Наративний дизайнер Тілман Шанен додав, що Голлум не буде панувати над зброєю, але зможе відволікати ворогів за допомогою метальних предметів, а також вдаватися до допомоги союзників і використовувати переваги оточення в своїх інтересах. Згадані товариші в основному грають деяку роль в сюжеті, але є впізнаваними для шанувальників всесвіту персонажами.

Що стосується оповідної частини, то в The Lord of the Rings: Gollum гравцям доведеться вибирати відповіді, пропоновані особистостями Смеагола і Голлума.

Це цікаво: Скільки насправді людей у всьому світі грають у відеоігри

Джерело: cgmagonline
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