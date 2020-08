The Lord of the Rings: Gollum – перший трейлер і подробиці гри

Компанія Daedalic Entertainment опублікувала короткий трейлер стелс-екшену The Lord of the Rings: Gollum. Разом з тим видання IGN поділилося новими подробицями про проєкт і геймплей гри.

За словами головного дизайнера The Lord of the Rings: Gollum Мартіна Вілкіса, скритність в грі поєднується з вертикальним паркуром, як в Prince of Persia: "В основному це гра не про битви, але Голлум зможе непомітно знищувати ворогів".

Наративний дизайнер Тілман Шанен додав, що Голлум не буде панувати над зброєю, але зможе відволікати ворогів за допомогою метальних предметів, а також вдаватися до допомоги союзників і використовувати переваги оточення в своїх інтересах. Згадані товариші в основному грають деяку роль в сюжеті, але є впізнаваними для шанувальників всесвіту персонажами.

Що стосується оповідної частини, то в The Lord of the Rings: Gollum гравцям доведеться вибирати відповіді, пропоновані особистостями Смеагола і Голлума.

