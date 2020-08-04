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У новому трейлері відеоігри Call of Duty: Warzone показали вибух Донбас Арени: відео

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У новому трейлері відеоігри Call of Duty: Warzone показали вибух Донбас Арени: відео - фото 1

У мережі компанія Activision опублікувала новий трейлер гри Call of Duty: Warzone, дія якої відбувається на сході України. У ролику видно, як гравці підривають Донбас Арену. Прообразом Донецька у грі стало вигадане місто Верданськ.

У Верданську розробники Call of Duty відтворили новий донецький стадіон Донбас Арена. Вигаданий стадіон має таку ж форму, розташування, але на його тлі можна помітити скелясті гори, а дах конструкції є закритим. Саме цей дах підривають персонажі Warzone в новому трейлері, що творці представляють як один з найбільш епічних моментів в грі.

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Після цього вибуху гравцям стануть доступні нові локації – магазини та майданчики на різних рівнях стадіону. У гру також додадуть поїзд, який буде кружляти навколо Верданська і дозволить гравцям швидше переміщатися по карті.

Крім Донбас Арени, у Верданську можна знайти один з донецьких банків, впізнаваний супермаркет і вже знищену вежу аеропорту. Розробники відеоігри вирішили додати у вигадане місто і будівлю, схожу на Верховну Раду України, а також Дніпровську ГЕС, яка розташована в Запоріжжі.

У новому трейлері відеоігри Call of Duty: Warzone показали вибух Донбас Арени: відео - фото 419153

У новому трейлері відеоігри Call of Duty: Warzone показали вибух Донбас Арени: відео - фото 419154

У новому трейлері відеоігри Call of Duty: Warzone показали вибух Донбас Арени: відео - фото 419155

У новому трейлері відеоігри Call of Duty: Warzone показали вибух Донбас Арени: відео - фото 419156

У новому трейлері відеоігри Call of Duty: Warzone показали вибух Донбас Арени: відео - фото 419157

У новому трейлері відеоігри Call of Duty: Warzone показали вибух Донбас Арени: відео - фото 419158

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Джерело: kotaku
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