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Скільки насправді людей у всьому світі грають у відеоігри
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Поки в суспільстві досі сперечаюсь, чи справді можна бути залежними від ігор, то дослідники вирахували, скільки у людей у всьому світі насправді грає у відеоігри. І результати дивують!
Аналітична компанія DFC Intelligence провела дослідження і вирахувала, що на середину 2020 року кількість людей, які захоплюються відеоіграми, перетнула позначку у 3 мільярди.
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Це понад третина від населення Землі, адже станом на липень вважалось, що на нашій планеті мешкає приблизно 7,8 млрд осіб. Не важко здогадатись, що збільшенню кількості геймерів посприяла і пандемія коронавірусу, через яку чимало людей по всьому світу змушені були дотримувати правил карантину та самоізоляції.
Найшвидше збільшується кількість тих, хто грає в ігри на смартфонах (їх понад 40% від усієї кількості). Ще 47% гравців граються на комп'ютерах. І лише 8% осіб надають перевагу консолям та регулярно купують для себе нові забавки.
Також дослідники визначили, що майже 1,4 млрд гравців живуть в Азії. На другому місці мешканці Європи (668 мільйонів), далі – Латинська Америка (383 млн). Також до п'ятірки потрапили Близьких Схід та Північна Америка.
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