The International 2019 з Dota 2: розклад, коли і де дивитись онлайн ігри NAVI

У Шанхаї стартував The International 2019 з Dota 2, у якому бере участь українська команда Natus Vincere. Наші кіберспортсмени разом з іншими 17 командами змагаються за призовий фонд у понад 33 мільйони доларів. Дивіться ігри та вболівайте за NAVI!

The International 2019 триватиме з 15 по 25 серпня. Перші три дні команди, поділені на дві групи, борються за вихід у плей-офф турніру з Dota 2. Вони грають між собою у форматі Best of 2. Колективи, що в підсумку посядуть 1-4 місця у своїй групі, вийдуть в верхню сітку, а 5-8 команди вирушать в нижню сітку. Останні команди кожної з груп покинуть чемпіонат.

Стадія плей-офф пройде з 20 по 25 серпня в форматі double-elimination. Перший раунд нижньої сітки буде в форматі Best of 1. Всі інші матчі – у форматі Best of 3, гранд-фінал визначить переможця у результаті Best of 5.

Українська команда Natus Vincere потрапила в групу В, де зіграє з Evil Geniuses, Fnatic, Infamous, Ninjas in Pyjamas, OG, Royal Never Give Up, Vici Gaming і Virtus.pro. До вашої уваги розклад ігор групового етапу та посилання на трансляції!

Дивитись онлайн всі матчі The International можна на сервісі Twitch:

Розклад всіх ігор групового етапу TI 2019

Дізнайтесь, коли дивитися матчі команд обох груп!

ГРУПА А

Alliance Chaos Keen Gaming Mineski Newbee.TI9 PSG.LGD TNC Predator Team Liquid Team Secret

15 серпня

04:00. Secret - Alliance

04:00. Liquid - Newbee.TI9

04:00. PSG.LGD - Chaos

04:00. TnC - Keen

09:00. Liquid - Chaos

09:00. TnC - Mineski

09:00. PSG.LGD - Keen

09:00. Secret - Newbee.TI9

14:00. Secret - Liquid

14:00. PSG.LGD - TnC

14:00. Alliance - Chaos

14:00. Keen - Mineski

16 серпня

06:30. TnC - Alliance

06:30. PSG.LGD - Newbee.TI9

06:30. Secret - Keen

06:30. Liquid - Mineski

11:30. Liquid - PSG.LGD

11:30. Alliance - Keen

11:30. Chaos - Mineski

11:30. TnC - Newbee.TI9

17 серпня

04:00. Secret - TnC

04:00. Alliance - Newbee.TI9

04:00. Chaos - Keen

04:00. PSG.LGD - Mineski

​​09:00. TnC - Chaos

​​09:00. Liquid - Alliance

​​09:00. Newbee.TI9 - Keen

​​09:00. Secret - Mineski

14:00. Secret - PSG.LGD

14:00. Liquid - Keen

14:00. Newbee.TI9 - Chaos

14:00. Alliance - Mineski

18 серпня

06:30. Liquid - TnC

06:30. Secret - Chaos

06:30. PSG.LGD - Alliance

06:30. Newbee.TI9 - Mineski

​​Група В

Evil Geniuses Fnatic Infamous Natus Vincere Ninjas in Pyjamas OG Royal Never Give Up Vici Gaming Virtus.pro

15 серпня

06:30. VG - RNG

06:30. VP - NiP

06:30. EG - Fnatic

06:30. OG - NAVI

11:30. VP - RNG

11:30. EG - NAVI

11:30. OG - Infamous

11:30. VG - Fnatic

16 серпня

04:00. VP - VG

04:00. EG - OG

04:00. NiP - Fnatic

04:00. NAVI - Infamous

09:00. EG - RNG

09:00. VP - NAVI

09:00. ​OG - NiP

09:00. VG - Infamous

14:00. VG - EG

14:00. OG - RNG

14:00. Fnatic - Infamous

14:00. NiP - NAVI

17 серпня

06:30. VP - OG

06:30. ​NiP - RNG

06:30. Fnatic - NAVI

06:30.​​ EG - Infamous

11:30. OG - Fnatic

11:30. RNG - NAVI

11:30. VG - NiP

11:30.​​ VP - Infamous

18 серпня

04:00. VP - EG

04:00. NiP - Infamous

04:00. RNG - Fnatic

04:00. VG - NAVI

​​09:00. VG - OG

09:00. VP - Fnatic

09:00. EG - NiP

09:00.​ RNG - Infamous

