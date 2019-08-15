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The International 2019 з Dota 2: розклад, коли і де дивитись онлайн ігри NAVI

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The International 2019 з Dota 2 - фото 1
The International 2019 з Dota 2

У Шанхаї стартував The International 2019 з Dota 2, у якому бере участь українська команда Natus Vincere. Наші кіберспортсмени разом з іншими 17 командами змагаються за призовий фонд у понад 33 мільйони доларів. Дивіться ігри та вболівайте за NAVI!

The International 2019 триватиме з 15 по 25 серпня. Перші три дні команди, поділені на дві групи, борються за вихід у плей-офф турніру з Dota 2. Вони грають між собою у форматі Best of 2. Колективи, що в підсумку посядуть 1-4 місця у своїй групі, вийдуть в верхню сітку, а 5-8 команди вирушать в нижню сітку. Останні команди кожної з груп покинуть чемпіонат.

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Стадія плей-офф пройде з 20 по 25 серпня в форматі double-elimination. Перший раунд нижньої сітки буде в форматі Best of 1. Всі інші матчі – у форматі Best of 3, гранд-фінал визначить переможця у результаті Best of 5.

Українська команда Natus Vincere потрапила в групу В, де зіграє з Evil Geniuses, Fnatic, Infamous, Ninjas in Pyjamas, OG, Royal Never Give Up, Vici Gaming і Virtus.pro. До вашої уваги розклад ігор групового етапу та посилання на трансляції!

Календар ігор NAVI - фото 347807

Дивитись онлайн всі матчі The International можна на сервісі Twitch:

Смотрите прямую трансляцию dota2ti_ru_5 на www.twitch.tv

Розклад всіх ігор групового етапу TI 2019

Дізнайтесь, коли дивитися матчі команд обох груп!

ГРУПА А

  1. Alliance
  2. Chaos
  3. Keen Gaming
  4. Mineski
  5. Newbee.TI9
  6. PSG.LGD
  7. TNC Predator
  8. Team Liquid
  9. Team Secret

15 серпня

  • 04:00. Secret - Alliance
  • 04:00. Liquid - Newbee.TI9
  • 04:00. PSG.LGD - Chaos
  • 04:00. TnC - Keen
  • 09:00. Liquid - Chaos
  • 09:00. TnC - Mineski
  • 09:00. PSG.LGD - Keen
  • 09:00. Secret - Newbee.TI9
  • 14:00. Secret - Liquid
  • 14:00. PSG.LGD - TnC
  • 14:00. Alliance - Chaos
  • 14:00. Keen - Mineski

16 серпня

  • 06:30. TnC - Alliance
  • 06:30. PSG.LGD - Newbee.TI9
  • 06:30. Secret - Keen
  • 06:30. Liquid - Mineski
  • 11:30. Liquid - PSG.LGD
  • 11:30. Alliance - Keen
  • 11:30. Chaos - Mineski
  • 11:30. TnC - Newbee.TI9

17 серпня

  • 04:00. Secret - TnC
  • 04:00. Alliance - Newbee.TI9
  • 04:00. Chaos - Keen
  • 04:00. PSG.LGD - Mineski
  • ​​09:00. TnC - Chaos
  • ​​09:00. Liquid - Alliance
  • ​​09:00. Newbee.TI9 - Keen
  • ​​09:00. Secret - Mineski
  • 14:00. Secret - PSG.LGD
  • 14:00. Liquid - Keen
  • 14:00. Newbee.TI9 - Chaos
  • 14:00. Alliance - Mineski

18 серпня

  • 06:30. Liquid - TnC
  • 06:30. Secret - Chaos
  • 06:30. PSG.LGD - Alliance
  • 06:30. Newbee.TI9 - Mineski

​​Група В

  1. Evil Geniuses
  2. Fnatic
  3. Infamous
  4. Natus Vincere
  5. Ninjas in Pyjamas
  6. OG
  7. Royal Never Give Up
  8. Vici Gaming
  9. Virtus.pro

15 серпня

  • 06:30. VG - RNG
  • 06:30. VP - NiP
  • 06:30. EG - Fnatic
  • 06:30. OG - NAVI
  • 11:30. VP - RNG
  • 11:30. EG - NAVI
  • 11:30. OG - Infamous
  • 11:30. VG - Fnatic

16 серпня

  • 04:00. VP - VG
  • 04:00. EG - OG
  • 04:00. NiP - Fnatic
  • 04:00. NAVI - Infamous
  • 09:00. EG - RNG
  • 09:00. VP - NAVI
  • 09:00. ​OG - NiP
  • 09:00. VG - Infamous
  • 14:00. VG - EG
  • 14:00. OG - RNG
  • 14:00. Fnatic - Infamous
  • 14:00. NiP - NAVI

17 серпня

  • 06:30. VP - OG
  • 06:30. ​NiP - RNG
  • 06:30. Fnatic - NAVI
  • 06:30.​​ EG - Infamous
  • 11:30. OG - Fnatic
  • 11:30. RNG - NAVI
  • 11:30. VG - NiP
  • 11:30.​​ VP - Infamous

18 серпня

  • 04:00. VP - EG
  • 04:00. NiP - Infamous
  • 04:00. RNG - Fnatic
  • 04:00. VG - NAVI
  • ​​09:00. VG - OG
  • 09:00. VP - Fnatic
  • 09:00. EG - NiP
  • 09:00.​ RNG - Infamous
The International 2019 з Dota 2: розклад, коли і де дивитись онлайн ігри NAVI - фото 347810

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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