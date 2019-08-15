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The International 2019 з Dota 2: розклад, коли і де дивитись онлайн ігри NAVI
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У Шанхаї стартував The International 2019 з Dota 2, у якому бере участь українська команда Natus Vincere. Наші кіберспортсмени разом з іншими 17 командами змагаються за призовий фонд у понад 33 мільйони доларів. Дивіться ігри та вболівайте за NAVI!
The International 2019 триватиме з 15 по 25 серпня. Перші три дні команди, поділені на дві групи, борються за вихід у плей-офф турніру з Dota 2. Вони грають між собою у форматі Best of 2. Колективи, що в підсумку посядуть 1-4 місця у своїй групі, вийдуть в верхню сітку, а 5-8 команди вирушать в нижню сітку. Останні команди кожної з груп покинуть чемпіонат.
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Стадія плей-офф пройде з 20 по 25 серпня в форматі double-elimination. Перший раунд нижньої сітки буде в форматі Best of 1. Всі інші матчі – у форматі Best of 3, гранд-фінал визначить переможця у результаті Best of 5.
Українська команда Natus Vincere потрапила в групу В, де зіграє з Evil Geniuses, Fnatic, Infamous, Ninjas in Pyjamas, OG, Royal Never Give Up, Vici Gaming і Virtus.pro. До вашої уваги розклад ігор групового етапу та посилання на трансляції!
Дивитись онлайн всі матчі The International можна на сервісі Twitch:
Розклад всіх ігор групового етапу TI 2019
Дізнайтесь, коли дивитися матчі команд обох груп!
ГРУПА А
- Alliance
- Chaos
- Keen Gaming
- Mineski
- Newbee.TI9
- PSG.LGD
- TNC Predator
- Team Liquid
- Team Secret
15 серпня
- 04:00. Secret - Alliance
- 04:00. Liquid - Newbee.TI9
- 04:00. PSG.LGD - Chaos
- 04:00. TnC - Keen
- 09:00. Liquid - Chaos
- 09:00. TnC - Mineski
- 09:00. PSG.LGD - Keen
- 09:00. Secret - Newbee.TI9
- 14:00. Secret - Liquid
- 14:00. PSG.LGD - TnC
- 14:00. Alliance - Chaos
- 14:00. Keen - Mineski
16 серпня
- 06:30. TnC - Alliance
- 06:30. PSG.LGD - Newbee.TI9
- 06:30. Secret - Keen
- 06:30. Liquid - Mineski
- 11:30. Liquid - PSG.LGD
- 11:30. Alliance - Keen
- 11:30. Chaos - Mineski
- 11:30. TnC - Newbee.TI9
17 серпня
- 04:00. Secret - TnC
- 04:00. Alliance - Newbee.TI9
- 04:00. Chaos - Keen
- 04:00. PSG.LGD - Mineski
- 09:00. TnC - Chaos
- 09:00. Liquid - Alliance
- 09:00. Newbee.TI9 - Keen
- 09:00. Secret - Mineski
- 14:00. Secret - PSG.LGD
- 14:00. Liquid - Keen
- 14:00. Newbee.TI9 - Chaos
- 14:00. Alliance - Mineski
18 серпня
- 06:30. Liquid - TnC
- 06:30. Secret - Chaos
- 06:30. PSG.LGD - Alliance
- 06:30. Newbee.TI9 - Mineski
Група В
- Evil Geniuses
- Fnatic
- Infamous
- Natus Vincere
- Ninjas in Pyjamas
- OG
- Royal Never Give Up
- Vici Gaming
- Virtus.pro
15 серпня
- 06:30. VG - RNG
- 06:30. VP - NiP
- 06:30. EG - Fnatic
- 06:30. OG - NAVI
- 11:30. VP - RNG
- 11:30. EG - NAVI
- 11:30. OG - Infamous
- 11:30. VG - Fnatic
16 серпня
- 04:00. VP - VG
- 04:00. EG - OG
- 04:00. NiP - Fnatic
- 04:00. NAVI - Infamous
- 09:00. EG - RNG
- 09:00. VP - NAVI
- 09:00. OG - NiP
- 09:00. VG - Infamous
- 14:00. VG - EG
- 14:00. OG - RNG
- 14:00. Fnatic - Infamous
- 14:00. NiP - NAVI
17 серпня
- 06:30. VP - OG
- 06:30. NiP - RNG
- 06:30. Fnatic - NAVI
- 06:30. EG - Infamous
- 11:30. OG - Fnatic
- 11:30. RNG - NAVI
- 11:30. VG - NiP
- 11:30. VP - Infamous
18 серпня
- 04:00. VP - EG
- 04:00. NiP - Infamous
- 04:00. RNG - Fnatic
- 04:00. VG - NAVI
- 09:00. VG - OG
- 09:00. VP - Fnatic
- 09:00. EG - NiP
- 09:00. RNG - Infamous
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