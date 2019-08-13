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Легенда Natus Vincere: найвідоміший український кіберспортсмен Dendi покинув команду
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Гравець у Dota 2 Данило "Dendi" Ішутін достроково розірвав контракт з українською кіберспортивною організацією Natus Vincere. З огляду на внесок львів'янина в розвиток NAVI, а також його досягнення, клуб звільнив його від контрактних зобов'язань, тому Dendi став вільним агентом.
Свої подальші плани Дендімон розкриє після The International 2019 – головного турніру з Dota 2, у якому візьмуть участь NAVI. Під час змагань Dendi виступить у ролі аналітика.
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Львів'янин Данило Ішутін виступав за Natus Vincere з 2010 року. Разом з командою він виграв перший The International і безліч інших турнірів, а також посів друге місце на TI в 2012 і 2013 роках.
Загалом у складі NAVI гравець у ролі мідера провів 1 507 матчів на професійній сцені.
Разом з NAVI я пройшов великий шлях, на якому було багато злетів і падінь. Я знайшов неймовірну кількість друзів, з багатьма з яких спілкуюся дотепер. Нереальна кількість теплих спогадів. Для мене це величезний відрізок мого життя: 8 років екшну! Але попереду мене чекають нові звершення. Всіх ціную і обіймаю, ще побачимося! – попрощався Денді з фанатами.
У січні 2019-го Dendi приєднався до Tigers на правах оренди. Разом з колективом з Південно-Східної Азії він взяв участь у відбіркових до StarLadder ImbaTV Dota 2 Minor, MDL Disneyland® Paris Major та OGA Dota PIT Minor 2019, але не потрапив на жоден турнір. У червні Dendi перейшов в The Pango, з якою виступив на кваліфікації до TI9. Чи приєднається Ішутін до колективу на постійній основі – невідомо.
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