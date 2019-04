Тейлор Свіфт випустила новий кліп зі своїми кішками

Американська виконавиця Тейлор Свіфт, яка стала співачкою року за версією American Music Awards, випустила барвистий кліп на нову пісню ME! Дивіться яскраву новинку!

Відеоробота набрала за вісім годин понад 26 мільйонів переглядів. Пісня записана у співпраці з відомим поп-співаком.

Співачка Тейлор Свіфт представила свій новий кліп на пісню ME!, записану з солістом поп-групи Panic! At The Disco Брендоном Урі. Відео стало інтернет-хітом. Режисером став Дейв Меєрс, який раніше знімав кліпи для Кендрика Ламара, Брітні Спірс та інших.



Сингл ME! є для Свіфт першим, випущеним з моменту виходу її останнього альбому Reputation. Він має увійти в новий альбом артистки, реліз якого намічений на цей рік.

