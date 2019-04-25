На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
MARUV показала нові провокаційні фото
-
- 32
Співачка MARUV здивувала фанатів фото на підлозі. Анна Корсун знову змусила публіку про себе заговорити.
Зірка вирішила розбурхати шанувальників новим епатажним образом.
І ще: Скандальна MARUV кардинально змінила зачіску
На своїй сторінці в Instagram Анна опублікувала фотографію, на якій зображена на підлозі. На шиї артистки красується елегантне намисто, доповнюють образ наряд з відкритою спиною, чорні довгі рукавички і телефонна трубка в руці співачки. Фанати оцінили знімок, на їхню думку, він вийшов дуже яскравим і кінематографічним. Під публікацією користувачі соцмережі пишуть:
"Шикарна"; "Красива дуже, треба ще робити кінокар'єру! І підкорити ще й кіносвіт"; "Швидку терміново!"; "Яка красуня, шикарна фігура".
Читайте також: Відверта MARUV показала гаряче фото з відпочинку
-
19:25Великдень в Європі: чому категорично не варто планувати подорож на свята
-
19:13Фотограф з Мельбурна показав нереальну красу природи
-
19:00Перемога є, а повноважень – нема: Зеленський записав нове відеозвернення
-
18:52Сезон шашликів на носі: шість факторів, які притягують комарів
-
18:42Гороскоп на 26 квітня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
18:24Microsoft визнала, що примус до регулярної зміни паролів не підвищує безпеку
-
18:20Великодня сирна паска в домашніх умовах: рецепт з фото
-
18:15Месники: Завершення: рецензія зі спойлерами, які змусять плакати
-
18:06MARUV показала нові провокаційні фото
-
17:52Скільки часу потрібно недоспати, аби ваш день став провальним
-
17:42Фісташки – корисні смаколики, про які мало хто знає
-
17:25Матриця через 20 років: як змінилися актори культового фільму
-
17:20Прикольні привітання з Великоднем: жартівливі вітання з Пасхою 2019
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
17:13Аналітики розповіли, скільки грошей втратила Tesla за останні кілька місяців
-
16:56Науковці розповіли, чому потрібно дивитися на руки потенційному партнеру
-
16:44Дебютант Динамо показав сексуальну красуню, яка його надихає
-
16:2551-річна Ніколь Кідман знялася у відвертій фотосесії
-
16:23Привітання з Днем ангела Ірини: гарні побажання і картинки на іменини
-
16:13Lego випустила конструктор для дітей із вадами зору
-
16:00ТЕСТ: Вгадай фільм за кумедним описом!
-
15:54Як на думку журналістів 90-х мав би виглядати Девід Бекхем у 2020: епічний фотошоп
-
15:50Страсна п'ятниця 2019: що можна робити в цей день, традиції свята
-
15:43Спека та грози: прогноз погоди до кінця тижня
-
19:25Великдень в Європі: чому категорично не варто планувати подорож на свята
-
17:25Матриця через 20 років: як змінилися актори культового фільму
-
16:00ТЕСТ: Вгадай фільм за кумедним описом!
-
14:10Говори красиво: 10 слів, які має знати кожен українець
-
11:09Верховна Рада прийняла закон про державну мову: текст
-
11:00Писанки своїми руками: як зробити великодні крашанки в домашніх умовах
-
09:27Закон про державну мову 5670-д: що зміниться для українців
-
07:00Чистий четвер 2019: народні прикмети, звичаї та обряди в цей день
- 24 квітня
-
22:20Популярні та небезпечні: ці секс-пози можуть негативно вплинути на здоров'я чоловіка
-
19:15Пародія на хіт Время и Стекло – Дим поверне вас у 90-і: ностальгійне відео
-
18:00Анекдоти про сім'ю: веселі українські жарти про шлюб та спільне життя
-
16:00ТЕСТ: Вгадай фільм за двома предметами!
-
11:05Динамо – Шахтар: де і коли дивитися онлайн матч 24 квітня 2019
-
07:15Прогноз погоди 24 квітня в Україні
- 23 квітня
-
21:2724 квітня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
19:23Чоловічі імена, які найбільше подобаються жінкам
-
17:42ЦВК опрацювала 100% протоколів: остаточні результати виборів
-
16:46Коли Чистий четвер 2019: дата, якого числа буде свято в Україні
-
15:00Гра престолів 8 сезон 3 серія: дата виходу, тривалість і спойлери епізоду
-
13:30В Україні вперше за 5 місяців зросли ціни на бензин і дизпаливо
-
12:11Погода на Великдень в Україні: прогноз на Пасху від Діденко
-
10:24Популярні пісні: найкраща нова музика тижня
-
07:15Яку погоду очікувати в Україні 23 квітня
- 22 квітня
-
18:11Моделі 90-х: як змінилася гаряча американка Стефані Сеймур (18+)
-
16:00Вибори президента України 2019: найкращі меми про результати 2 туру