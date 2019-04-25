MARUV показала нові провокаційні фото

Співачка MARUV здивувала фанатів фото на підлозі. Анна Корсун знову змусила публіку про себе заговорити.

Зірка вирішила розбурхати шанувальників новим епатажним образом.

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На своїй сторінці в Instagram Анна опублікувала фотографію, на якій зображена на підлозі. На шиї артистки красується елегантне намисто, доповнюють образ наряд з відкритою спиною, чорні довгі рукавички і телефонна трубка в руці співачки. Фанати оцінили знімок, на їхню думку, він вийшов дуже яскравим і кінематографічним. Під публікацією користувачі соцмережі пишуть:

"Шикарна"; "Красива дуже, треба ще робити кінокар'єру! І підкорити ще й кіносвіт"; "Швидку терміново!"; "Яка красуня, шикарна фігура".

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