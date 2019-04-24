Зваблива Настя Каменських розбурхала мережу грайливим знімком з Парижа

Популярна українська співачка Настя Каменських вирушила в найромантичніше місто Париж. Вона насолоджується французькою столицею і з задоволенням ділитися яскравими кадрами з шанувальниками. Зірка привернула увагу підписників оригінальною прикрасою.

Настя невпинно діляться яскравими кадрами з відпустки в Instagram. Так, артистка опублікувала милий знімок в футболці з цікавим принтом.

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Дівчина позує в ресторані – на задньому фоні видно накриті столики і антураж закладу. На ній – біла футболка з оригінальним малюнком у вигляді дівчини з рожевим волоссям у джинсовій куртці. На окрему увагу заслуговують аксесуари співачки – великий годинник і сережки-кільця з рожевим ключиком-підвіскою. Мінімум макіяжу, розпущене волосся, а також ідеально рівний тон шкіри, природність міміки допомагають Насті виглядати на фото невимушено.

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