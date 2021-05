Співробітники NASA виконали морську пісню про космос: кумедне відео

Знамениту морську пісню "The Wellerman" виконали на новий лад. Цього разу свою версію вирішили представити дослідники NASA. Вони розповіли у своєму хіті про сонячний вітер, який зв'язує Сонце і нашу планету.

"Soon May the Wellerman Come" вважається народною піснею новозеландських китобоїв. Передбачається, що вона була написана у період з 1860 по 1870-і роки. На каналі NASA з'явився ролик, на якому можна побачити, що незвичну роль виконавців приміряли на себе вчені американського космічного агентства.

Судячи з усього, співробітники NASA втомилися сидіти вдома й вирішили урізноманітнити свій день перформансом. Оскільки для більшості з них космос значно ближчий, ніж кити та ром, слова пісні змінили таким чином, що у них можна дізнатися про дію сонячного вітру.

Відзначимо, що наука пов'язує дію сонячного вітру з безліччю природних явищ. Наприклад, з полярним сяйвом і магнітними бурями.

