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SpaceX показала на відео першу успішну посадку корабля Starship

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Успішна посадка Starship - фото 1
Успішна посадка Starship / кадр з відео

Компанія Ілона Маском з виробництва космічної техніки SpaceX показала, як кораблю Starship вперше вдалося зробити успішну посадку і не вибухнути. Дивіться на відео, як все було.

За інформацією, політ відбувся в південному Техасі. А ролик опублікували на офіційному каналі компанії в YouTube.

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Корабель піднявся на 10 кілометрів у висоту, після чого у нього відключили двигуни, провели аеродинамічне гальмування і повторний запуск двигунів для повернення у вертикальне положення і м'якої посадки назад.

Відзначається, що політ тривав шість з половиною хвилин. Він став першим успішним запуском після низки невдалих, коли корабель вибухав в повітрі або при посадці.

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