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Українські назви сузір'їв: як в народі називали Велику Ведмедицю, Молочний шлях та інші
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У нашій традиційній рубриці "Говори красиво" ми досліджуємо красу та різноманітність української мови. Сьогодні на черзі – астрономія та винятково українські назви сузір'їв, які використовували наші предки.
Не всі українські назви сузір'їв відомі зараз, проте деякі все ж збереглися. Всього у сучасній астрономії відомо 88 сузір'їв, але їхні офіційні назви зазвичай давньогрецького чи латинського походження.
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В Україні зоряне небо найбільш помічне було для пастухів та чумаків, які визначали час та напрямок за сузір'ями. Малюнки зоряного неба ставали певними асоціаціями деяких істот чи предметів, які були у вжитку нашого народу.
Український художник Олег Шупляк присвятив кілька своїм робіт зорям та сузір'я. Оцініть, як гармонійно у його картинах поєднано українські мотиви та астрологію!
Українські назви сузір'їв
- Відома назва: Галактика Молочний Шлях
- Українська народна назва: Чумацький Шлях, Чумацька Дорога, Божа Дорога, Батиєва Дорога, Дорога у Вирій, Дорога в Єрусалим, Дорога Молокова, Зоряна Дорога, Пташина Дорога, Солом’яна Дорога, Молочний Слід
- Відома назва: Велика Ведмедиця
- Українська народна назва: Великий Віз, Чумацький Віз, Великий Ківш
- Відома назва: Мала Ведмедиця
- Українська народна назва: Малий Віз, Пасіка
- Відома назва: Телець
- Українська народна назва: Волопас, Пастух, Пастух з ґирлиґою
- Відома назва: Терези
- Українська народна назва: Коромисло з відрами
- Відома назва: Лебідь
- Українська народна назва: Хрест
- Відома назва: Орел
- Українська народна назва: Дівчина з відрами
- Відома назва: Дельфін
- Українська народна назва: Криниця
- Відома назва: Кассіопея
- Українська народна назва: Борона
- Відома назва: Оріон
- Українська народна назва: Косар, Чепіги, Полиця, Плуг, Граблі
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