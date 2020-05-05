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Українські назви сузір'їв: як в народі називали Велику Ведмедицю, Молочний шлях та інші

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як українською називають різні сузір'я - фото 1
як українською називають різні сузір'я

У нашій традиційній рубриці "Говори красиво" ми досліджуємо красу та різноманітність української мови. Сьогодні на черзі – астрономія та винятково українські назви сузір'їв, які використовували наші предки.

Не всі українські назви сузір'їв відомі зараз, проте деякі все ж збереглися. Всього у сучасній астрономії відомо 88 сузір'їв, але їхні офіційні назви зазвичай давньогрецького чи латинського походження.

І ще: Говори красиво: 10 українських назв квітів, які милують око

В Україні зоряне небо найбільш помічне було для пастухів та чумаків, які визначали час та напрямок за сузір'ями. Малюнки зоряного неба ставали певними асоціаціями деяких істот чи предметів, які були у вжитку нашого народу.

Український художник Олег Шупляк присвятив кілька своїм робіт зорям та сузір'я. Оцініть, як гармонійно у його картинах поєднано українські мотиви та астрологію!

Українські назви сузір'їв: як в народі називали Велику Ведмедицю, Молочний шлях та інші - фото 401975
Українські назви сузір'їв: як в народі називали Велику Ведмедицю, Молочний шлях та інші - фото 401974
Українські назви сузір'їв: як в народі називали Велику Ведмедицю, Молочний шлях та інші - фото 401973
Українські назви сузір'їв: як в народі називали Велику Ведмедицю, Молочний шлях та інші - фото 401972

Українські назви сузір'їв

  • Відома назва: Галактика Молочний Шлях
  • Українська народна назва: Чумацький Шлях, Чумацька Дорога, Божа Дорога, Батиєва Дорога, Дорога у Вирій, Дорога в Єрусалим, Дорога Молокова, Зоряна Дорога, Пташина Дорога, Солом’яна Дорога, Молочний Слід
Українські назви сузір'їв: як в народі називали Велику Ведмедицю, Молочний шлях та інші - фото 401963
  • Відома назва: Велика Ведмедиця
  • Українська народна назва: Великий Віз, Чумацький Віз, Великий Ківш
Українські назви сузір'їв: як в народі називали Велику Ведмедицю, Молочний шлях та інші - фото 401971
  • Відома назва: Мала Ведмедиця
  • Українська народна назва: Малий Віз, Пасіка
Українські назви сузір'їв: як в народі називали Велику Ведмедицю, Молочний шлях та інші - фото 401969
  • Відома назва: Телець
  • Українська народна назва: Волопас, Пастух, Пастух з ґирлиґою
Українські назви сузір'їв: як в народі називали Велику Ведмедицю, Молочний шлях та інші - фото 401965
  • Відома назва: Терези
  • Українська народна назва: Коромисло з відрами
Українські назви сузір'їв: як в народі називали Велику Ведмедицю, Молочний шлях та інші - фото 401966
  • Відома назва: Лебідь
  • Українська народна назва: Хрест
Українські назви сузір'їв: як в народі називали Велику Ведмедицю, Молочний шлях та інші - фото 401968
  • Відома назва: Орел
  • Українська народна назва: Дівчина з відрами
Українські назви сузір'їв: як в народі називали Велику Ведмедицю, Молочний шлях та інші - фото 401970
  • Відома назва: Дельфін
  • Українська народна назва: Криниця
Українські назви сузір'їв: як в народі називали Велику Ведмедицю, Молочний шлях та інші - фото 401962
  • Відома назва: Кассіопея
  • Українська народна назва: Борона
Українські назви сузір'їв: як в народі називали Велику Ведмедицю, Молочний шлях та інші - фото 401964
  • Відома назва: Оріон
  • Українська народна назва: Косар, Чепіги, Полиця, Плуг, Граблі
Українські назви сузір'їв: як в народі називали Велику Ведмедицю, Молочний шлях та інші - фото 401967

До теми: 20 синонімів до слова "дзижчати", які подарують весняний настрій

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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