Українські назви сузір'їв: як в народі називали Велику Ведмедицю, Молочний шлях та інші

У нашій традиційній рубриці "Говори красиво" ми досліджуємо красу та різноманітність української мови. Сьогодні на черзі – астрономія та винятково українські назви сузір'їв, які використовували наші предки.

Не всі українські назви сузір'їв відомі зараз, проте деякі все ж збереглися. Всього у сучасній астрономії відомо 88 сузір'їв, але їхні офіційні назви зазвичай давньогрецького чи латинського походження.

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В Україні зоряне небо найбільш помічне було для пастухів та чумаків, які визначали час та напрямок за сузір'ями. Малюнки зоряного неба ставали певними асоціаціями деяких істот чи предметів, які були у вжитку нашого народу.

Український художник Олег Шупляк присвятив кілька своїм робіт зорям та сузір'я. Оцініть, як гармонійно у його картинах поєднано українські мотиви та астрологію!

Українські назви сузір'їв

Відома назва: Галактика Молочний Шлях

Українська народна назва: Чумацький Шлях, Чумацька Дорога, Божа Дорога, Батиєва Дорога, Дорога у Вирій, Дорога в Єрусалим, Дорога Молокова, Зоряна Дорога, Пташина Дорога, Солом’яна Дорога, Молочний Слід

Відома назва: Велика Ведмедиця

Українська народна назва: Великий Віз, Чумацький Віз, Великий Ківш

Відома назва: Мала Ведмедиця

Українська народна назва: Малий Віз, Пасіка Відома назва: Телець

Українська народна назва: Волопас, Пастух, Пастух з ґирлиґою Відома назва: Терези

Українська народна назва: Коромисло з відрами Відома назва: Лебідь

Українська народна назва: Хрест Відома назва: Орел

Українська народна назва: Дівчина з відрами Відома назва: Дельфін

Українська народна назва: Криниця Відома назва: Кассіопея

Українська народна назва: Борона Відома назва: Оріон

Українська народна назва: Косар, Чепіги, Полиця, Плуг, Граблі

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