Співак ENLEO підкорює мережу піснею "Веди мене в храм" – "Take me to church" українською

"Веди мене в храм" – це україномовний переклад відомої пісні Hozier "Take Me To Church" від музиканта та співака з українського Маріуполя ENLEO Нікіти Леонтьєва. Слухайте потужне виконання світового хіта українською!

Це третій переклад виконавця. Над його створенням команда працювала найбільше у порівнянні з попередніми. Головний герой цього кліпу приходить у храм на сповідь, щоб відпустити всі свої гріхи та бути чистим поруч із нею...

Я впевнений, що ця робота торкнеться вашого серця. Дякую вам за те, що чекали, вірили в мене та в цю роботу. Я не очікував такої шаленої реакції від вас. Сподіваюсь ваше очікування релізу виправдалось", – зазначає співак.

Слухати пісню ENLEO – ВЕДИ МЕНЕ В ХРАМ ("TAKE ME TO CHURCH" УКРАЇНСЬКОЮ):

Слова пісні ENLEO – ВЕДИ МЕНЕ В ХРАМ ("TAKE ME TO CHURCH" УКРАЇНСЬКОЮ):

вона має добрий гумор

хоронити їй не сумно

знає людське нерозуміння

я поклонятись їй повинен

якщо Небеса б співали

голос її був би останній

кожну Неділю все темніше

свіжа отрута кожен тиждень

«ми є хворі»: ти чуєш крик

мій храм гріхи не сповідає

каже вона: «молись у спальні»

єдиний рай який я маю

коли з тобою залишаюсь

хворий я є, та люблю це

вилікуй же мене

Амінь

Амінь

Амінь

веди мене в храм

я стану на коліна твоєї брехні

я розкрию свій гріх, тому заточуй ножі

я приймаю безсмертну смерть

мій Бог мою душу візьми

веди мене в храм

я стану на коліна твоєї брехні

я розкрию свій гріх, тому заточуй ножі

я приймаю безсмертну смерть

мій Бог мою душу візьми

поклоняюсь давнім силам

моя кохана промінь світла

Богиня щоб була добра

потрібні жертви їй сповна

вкрасти море

і з неба зорі

щось м‘ясне на другу страву

стоїть білий кінь гарний

що у стайні там в тебе?

подаруй нам все, що там є

буде смачно

і багато

я так зголоднів

веди мене в храм

я стану на коліна твоєї брехні

я розкрию свій гріх, тому заточуй ножі

я приймаю безсмертну смерть

мій Бог мою душу візьми

веди мене в храм

я стану на коліна твоєї брехні

я розкрию свій гріх, тому заточуй ножі

я приймаю безсмертну смерть

мій Бог мою душу візьми

ні панів, ні королів коли ритуал вступив

немає нічого невинніше, ніж наш ніжний гріх

божевілля і бруд серед сумного кінця

лиш тоді я живу

лиш тоді чистий я

Амінь

Амінь

Амінь

веди мене в храм

я стану на коліна твоєї брехні

я розкрию свій гріх, тому заточуй ножі

я приймаю безсмертну смерть

мій Бог мою душу візьми

веди мене в храм

я стану на коліна твоєї брехні

я розкрию свій гріх, тому заточуй ножі

я приймаю безсмертну смерть

мій Бог мою душу візьми

