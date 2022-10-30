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Співак ENLEO підкорює мережу піснею "Веди мене в храм" – "Take me to church" українською

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Співак ENLEO підкорює мережу піснею "Веди мене в храм" – "Take me to church" українською - фото 1

"Веди мене в храм" – це україномовний переклад відомої пісні Hozier "Take Me To Church" від музиканта та співака з українського Маріуполя ENLEO Нікіти Леонтьєва. Слухайте потужне виконання світового хіта українською!

Це третій переклад виконавця. Над його створенням команда працювала найбільше у порівнянні з попередніми. Головний герой цього кліпу приходить у храм на сповідь, щоб відпустити всі свої гріхи та бути чистим поруч із нею...

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Я впевнений, що ця робота торкнеться вашого серця. Дякую вам за те, що чекали, вірили в мене та в цю роботу. Я не очікував такої шаленої реакції від вас. Сподіваюсь ваше очікування релізу виправдалось", – зазначає співак.

Слухати пісню ENLEO – ВЕДИ МЕНЕ В ХРАМ ("TAKE ME TO CHURCH" УКРАЇНСЬКОЮ):

Слова пісні ENLEO – ВЕДИ МЕНЕ В ХРАМ ("TAKE ME TO CHURCH" УКРАЇНСЬКОЮ):

вона має добрий гумор
хоронити їй не сумно
знає людське нерозуміння
я поклонятись їй повинен
якщо Небеса б співали
голос її був би останній
кожну Неділю все темніше
свіжа отрута кожен тиждень
«ми є хворі»: ти чуєш крик

мій храм гріхи не сповідає
каже вона: «молись у спальні»
єдиний рай який я маю
коли з тобою залишаюсь
хворий я є, та люблю це
вилікуй же мене

Амінь
Амінь
Амінь

веди мене в храм
я стану на коліна твоєї брехні
я розкрию свій гріх, тому заточуй ножі
я приймаю безсмертну смерть
мій Бог мою душу візьми
веди мене в храм
я стану на коліна твоєї брехні
я розкрию свій гріх, тому заточуй ножі
я приймаю безсмертну смерть
мій Бог мою душу візьми

поклоняюсь давнім силам
моя кохана промінь світла
Богиня щоб була добра
потрібні жертви їй сповна
вкрасти море
і з неба зорі
щось м‘ясне на другу страву
стоїть білий кінь гарний
що у стайні там в тебе?
подаруй нам все, що там є
буде смачно
і багато
я так зголоднів

веди мене в храм
я стану на коліна твоєї брехні
я розкрию свій гріх, тому заточуй ножі
я приймаю безсмертну смерть
мій Бог мою душу візьми
веди мене в храм
я стану на коліна твоєї брехні
я розкрию свій гріх, тому заточуй ножі
я приймаю безсмертну смерть
мій Бог мою душу візьми

ні панів, ні королів коли ритуал вступив
немає нічого невинніше, ніж наш ніжний гріх
божевілля і бруд серед сумного кінця
лиш тоді я живу
лиш тоді чистий я

Амінь
Амінь
Амінь

веди мене в храм
я стану на коліна твоєї брехні
я розкрию свій гріх, тому заточуй ножі
я приймаю безсмертну смерть
мій Бог мою душу візьми
веди мене в храм
я стану на коліна твоєї брехні
я розкрию свій гріх, тому заточуй ножі
я приймаю безсмертну смерть
мій Бог мою душу візьми

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