Через 6 років: Ріанна випустила трек, який буде саундтреком до фільму про Чорну пантеру

Ріанна презентувала свою нову пісню – останню за шість років. Новий сингл став справжнім сюрпризом для фанатів Рі. Слухайте свіжий трек від зірки!

Прем'єра нового треку "Lift Me Up" від співачки Rihanna відбулася 28 жовтня 2022 року на YouTube. І за кілька годин ця пісня вже зібрала понад 2,7 млн прослуховувань, тисячі лайків та схвальних коментарів від слухачів, які зачекалися на нові музичні роботи від Рі.

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Відомо, що останній альбом Rihanna випустила ще у січні 2018 року, отже з того часу фанати співачки з нетерпінням чекали на її нові музичні роботи.

І вони дочекалися – нова пісня "Lift Me Up" вже підкорює чарти. Цікаво, що цей сингл буде частиною саундтреку до фільму "Ваканда назавжди", який продовжує історію про Чорну пантеру.

Також це данину пам'яті Чедвіку Боузману – покійному актору, який зіграв головну роль у першому фільмі про Чорну пантеру від Marvel.

Слухати пісню Rihanna – Lift Me Up:

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