Гурт KOZAK SYSTEM перетворив на пісню вірш Ліни Костенко "Крила"

Українські рокери з гурту KOZAK SYSTEM презентували пісню "Крила", основою для якої слугує вірш Ліни Костенко. Слухайте нову музичну композицію на поезію відомої української письменниці!

Прем'єра пісні "Крила" від гурту "KOZAK SYSTEM" відбулася 27 жовтня 2022 року на YouTube каналі музикантів. За кілька годин ця пісня вже зібрала тисячі прослуховувань, лайків та схвальних коментарів від слухачів.

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Дорогий Тарасе Григоровичу! Сьогодні ми, KOZAK SYSTEM, вчергове прийшли до тебе. Прийшли в найвизначніший момент нашої історії. Якби ти мав можливість хоча б на 1 хвилину побачити, як мужньо Україна б'ється за свою Незалежність – ми думаємо, ти порадів би за своїх онуків та онучок. Ми тобі вдячні за те, що виховав нас. Виховав цілі покоління українців, які сьогодні, користуючись твоїм вченням, взяли до рук зброю і навалюють мсклам. Сьогодні із вдячністю ми заспіваємо пісню геніальної послідовниці твоєї творчості, яка, до речі, народилася тут, у Каневі – Ліни Василівни Костенко", – зазначили музиканти.

За збігом обставин це відео знімали під час сонячного затемнення.

Слухати пісню на вірш Ліни Костенко від KOZAK SYSTEM – Крила:

Текст вірша Ліна Костенко – Крила:

А й правда, крилатим ґрунту не треба.

Землі немає, то буде небо.

Немає поля, то буде воля.

Немає пари, то будуть хмари.

В цьому, напевно, правда пташина…

А як же людина? А що ж людина?

Живе на землі. Сама не літає.

А крила має. А крила має!

Вони, ті крила, не з пуху-пір'я,

А з правди, чесноти і довір'я.

У кого – з вірності у коханні.

У кого – з вічного поривання.

У кого – з щирості до роботи.

У кого – з щедрості на турботи.

У кого – з пісні, або з надії,

Або з поезії, або з мрії.

Людина нібито не літає…

А крила має. А крила має!

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