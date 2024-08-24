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Співачка Тейлор Свіфт побила рекорд Майкла Джексона за кількістю виступів

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Тейлор Свіфт - фото 1
Тейлор Свіфт / TAS Rights Management

Американська співачка Тейлор Свіфт провела 8 концертів на стадіоні Вемблі в межах європейської частини туру The Eras. Загалом її виступи на лондонському стадіоні відвідали майже 1,2 млн людей.

Популярна американська співачка Тейлор Свіфт продовжує встановлювати вражаючі рекорди, з легкістю перевершуючи досягнення інших відомих виконавців. Про це повідомляє BBC.

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Тейлор Свіфт побила рекорд американського співака Майкл Джексона, який у 1988 році в межах туру Bad провів 7 концертів на стадіоні Вемблі, що сумарно зібрав понад пів мільйона глядачів.

На сцені у Лондоні до співачки долучався британський інді-рок гурт Florence + The Machine, фронтмен американського інді-поп-гурту Bleachers Джек Антонофф та співак Ед Ширан. Також співачка презентувала новий кліп та вперше виконала пісню "So Long, London" наживо.

Ви щойно зробили мене першою сольною виконавицею, яка коли-небудь грала на Вемблі вісім разів за один тур, – сказала вона шанувальникам. – Ми ніколи, ніколи не зможемо віддячити вам за це.

Щодо рекордів, то виконавиця може похвастатись ще одним досягненням. Музичний кліп на пісню "I Can Do It With A Broken Heart (Official Video) на YouTube, за даними фанатської моніторингової групи, набрав 1 мільйон переглядів за 13 хвилин після релізу.

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Джерело: BBC
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