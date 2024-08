Співачка Тейлор Свіфт побила рекорд Майкла Джексона за кількістю виступів

Американська співачка Тейлор Свіфт провела 8 концертів на стадіоні Вемблі в межах європейської частини туру The Eras. Загалом її виступи на лондонському стадіоні відвідали майже 1,2 млн людей.

Популярна американська співачка Тейлор Свіфт продовжує встановлювати вражаючі рекорди, з легкістю перевершуючи досягнення інших відомих виконавців. Про це повідомляє BBC.

Тейлор Свіфт побила рекорд американського співака Майкл Джексона, який у 1988 році в межах туру Bad провів 7 концертів на стадіоні Вемблі, що сумарно зібрав понад пів мільйона глядачів.

На сцені у Лондоні до співачки долучався британський інді-рок гурт Florence + The Machine, фронтмен американського інді-поп-гурту Bleachers Джек Антонофф та співак Ед Ширан. Також співачка презентувала новий кліп та вперше виконала пісню "So Long, London" наживо.

Ви щойно зробили мене першою сольною виконавицею, яка коли-небудь грала на Вемблі вісім разів за один тур, – сказала вона шанувальникам. – Ми ніколи, ніколи не зможемо віддячити вам за це.

Щодо рекордів, то виконавиця може похвастатись ще одним досягненням. Музичний кліп на пісню "I Can Do It With A Broken Heart (Official Video) на YouTube, за даними фанатської моніторингової групи, набрав 1 мільйон переглядів за 13 хвилин після релізу.

Taylor Swift's fastest music videos to reach 1 million views on YouTube:



1. ME! — at release

2. ICDIWABH — 13 minutes (NEW)

3. LWYMMD — 18 minutes

4. Fortnight — 38 minutes

5. ATW10min — 39 minutes pic.twitter.com/Es4KQ62u8b — Taylor Swift Charts (@TChartSwift) August 20, 2024

