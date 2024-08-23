Світлина української співачки з'явилася на головній площі Нью-Йорка Times Square

Обкладинка з обличчям української попспівачки Наді Дорофєєвої засвітилась на білборді, що на Times Square у Нью-Йорку. Її україномовний трек додали до плейлиста EQUAL.

Неймовірним фото Надя Дорофєєва поділилась у своїх соцмережах. Вона зізналась, що для неї це надзвичайно важлива подія.

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Обкладинку розмістили в межах амбасадорства артистки у проєкті Equal від стримінгової платформи Spotify. Це проєкт, створений Spotify 2020 року з метою сприяння рівності жінок у музичній індустрії та підсилення жіночих голосів. Перед цим амбасадоркою цієї програми була лідерка гурту ONUKA Ната Жижченко, а також Джамала.

Для мене особисто це дуже цінна подія, адже завдяки цьому українська музика виходить на новий рівень, а міжнародна музична спільнота "підсвічує" її. Але важливіше те, що це можливість говорити через свою творчість, просувати українське на світовому рівні та привертати увагу до України та української сучасної музики, – прокоментувала артистка.

За словами співачки, крім її фото на Таймс-сквер, вперше пісню українською мовою Spotify додав до свого світового та українського плейлистів Equal одночасно.

Мова йде про останню композицію Дорофєєвої "Нітрогліцерин".

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