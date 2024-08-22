Компанія Netflix зніматиме документальний серіал про Вікторію Бекхем

У серіалі йтиметься про шлях Вікторії Бекхем від зірки "Spice Girls" – культового гурту 90 років до бізнесу моди та краси. Окрім самої Вікторії у проєкті з’являться члени її родини, а також друзі й колеги.

Стримінговий сервіс Netflix оголосив про початок виробництва документального серіалу про колишню співачку Вікторію Бекхем. Про це повідомляється на Netflix Tudum.

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Вікторія Бекхем залишається однією з найвідоміших жінок у світі ще з 1990 років. Тепер вона планує побудувати імперію моди. Як обіцяє Netflix, шанувальники зможуть побачити залаштунки цього процесу.

Виконавчими продюсерками серіалу від Studio 99 і Dorothy St Pictures стали Нікола Хаусон, номінована на премію "Еммі", ("Бекхем") та Джулія Ноттінгем ("Памела: історія кохання"), номінована на премію BAFTA.

Хто стане режисером документального серіалу поки не відомо, як і його назва.

Вікторія Бекхем / ELLE France

Нагадаємо, що торік Netflix випустив документальний серіал про Девіда Бекхема, в якому розповідається про його шлях від скромного початківця до футбольної зірки світового масштабу.

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