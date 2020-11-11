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Син Вілла Сміта записав саундтрек до гри Spider-Man: Miles Morales

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Джейден Сміт випустив саундтрек до гри Spider-Man: Miles Morales - фото 1
Джейден Сміт випустив саундтрек до гри Spider-Man: Miles Morales

Джейден Сміт представив трек "I'm Ready". Композицію він записав спеціально для нової гри про Людину-павука Spider-Man: Miles Morales. Слухайте новий трек сина Вілла Сміта на Радіо МАКСИМУМ!

Ритмічна композиція дозволить нам відчути настрій нової комп'ютерної гри Spider-Man: Miles Morales.

Це цікаво: Дивіться новий трейлер гри Spider-Man: Miles Morales для PlayStation

У пісні є, наприклад, такі слова: "They think I'm too young to stand up for the ones I love / But let me tell you something / I'm ready, I'm ready, I'm ready / To take on the world, I'm ready / You can not stop me now" ("Вони думають, що я занадто молодий, щоб встати на захист тих, кого люблю / Але дозвольте мені дещо вам сказати / Я готовий, готовий, готовий / Я готовий до того, щоб підкорити світ / Тепер ви не зможете мене зупинити").

Нагадаємо, користувачі PlayStation 4 і PlayStation 5 зможуть пограти в Spider-Man: Miles Morales з 12 листопада.

Нещодавно актор Том Холланд опублікував фото зі знімального майданчика третьої частини "Людини-павука". На ньому актор зображений не тільки у супергеройському костюмі, але і в захисній масці. Таке екіпірування нагадує фанатам актора про актуальні реалії.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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