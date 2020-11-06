Дивіться новий трейлер гри Spider-Man: Miles Morales для PlayStation

Уже через тиждень у деяких країнах у продаж надійде PlayStation 5. Разом з нею на прилавках з'явиться низка перших ігор нового покоління, включаючи Marvel's Spider-Man: Miles Morales. Дивіться крутий трейлер новинки на Радіо МАКСИМУМ!

Автори майбутнього супергеройського екшену Marvel's Spider-Man: Miles Morales вирішили нагадати шанувальникам про наближення релізу за допомогою короткого, але динамічного кінематографічно трейлера.

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У ролику показали основні вміння нового Людини-павука у бою з членами банди "Підпілля". Представники PlayStation і Insomniac Games відзначили, що ці кадри не показують геймплей Spider-Man: Miles Morales. Раніше вони вже представляли записи ігрового процесу, де можна не тільки оцінити прийоми Майлза, але і познайомитися з його пухнастим напарником.

Реліз Marvel's Spider-Man: Miles Morales відбудеться 12 листопада. Бойовик стане ексклюзивом консолей PlayStation 4 і PlayStation 5. Володарі розширеного видання гри також отримають ремайстер попередньої частини серії, яка вийшла у вересні 2018 року.

Оцінити обидва тайтли на приставці Sony нового покоління в Україні можна буде не раніше 19 листопада.

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