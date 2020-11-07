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Том Холланд показав кадр зі зйомок Людини-павука 3: він показує актуальні реалії

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Том Холланд показав, як відбуваються зйомки Людини-павука 3 - фото 1
Том Холланд показав, як відбуваються зйомки Людини-павука 3

Актор Том Холланд опублікував фото зі знімального майданчика третьої частини "Людини-павука". На ньому актор зображений не тільки у супергеройському костюмі, але і в захисній масці. Таке екіпірування нагадує фанатам актора про актуальні реалії.

У зв'язку з розвитком коронавірусної інфекції уряд США ввів умови, яких знімальна група й актори зобов'язані дотримуватися для відновлення роботи. Серед цих правил – наявність захисної маски на майданчику.

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Відомо, що третю частину почали знімати лише у середині жовтня 2020 року, тому про сюжет триквела поки немає подробиць. Однак The Hollywood Reporter раніше опублікував інформацію про те, що в новому фільмі з'явиться Доктор Стрендж, роль якого знову виконає Бенедикт Камбербетч, а актор Джеймі Фокс – в образі суперлиходія Електро з картини 2014 року. Видання також повідомило імена акторів, які зіграють у новій частині в амплуа персонажів двох попередніх: Маріса Томей, Зендеї, Джейкоба Баталона і Тоні Револорі. Режисер перших фільмів Marvel – Джон Воттс – продовжить роботу і над третім.

Імовірно, картина з'явиться на екранах у грудні 2021 року.

Нагадаємо, що до початку зйомок "Людини-павука 3", Том Холланд завершив спільну з Робертом Паттінсоном роботу над трилером "Диявол завжди тут", прем'єра якого відбулася 16 вересня 2020 року.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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