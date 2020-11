Гурт Gorillaz зняв новий кліп в Grand Theft Auto V: круте відео

Останнім часом популярні музиканти все частіше вибирають відеоігри як майданчик для своїх творінь. Нещодавно репер Stormzy зняв кліп у Watch Dogs Legion, а про концерт Тревіса Скотта у Fortnite не чув тільки ледачий. Тепер до цих просунутих виконавців приєднується знаменитий колектив Gorillaz.

Відомий гурт у співпраці з музикантом Beck представив кліп на композицію The Valley of the Pagans, знятий у Grand Theft Auto V.

Не можна сказати, що автори дуже вже постаралися над зйомкою: більшість планів – або прольоти камерою над містом, або поїздки на автомобілі вулицями – ніби хтось запустив гру і просто покатався у ній пів години на машині. Періодично у правому нижньому кутку з'являється екран смартфона з обличчям Бека.

The Gorillaz – The Valley of the Pagans: дивіться новий кліп, знятий в GTA V

Проте аудиторія прийняла ролик дуже добре. На момент написання новини він зібрав 880 тисяч переглядів і 117 тисяч лайків, а дизлайків під ним лише одна тисяча.

Більшість глядачів відзначають відмінні навички водіння та дивуються, що музиканти вирішили вибрати саме Grand Theft Auto V як майданчик для зйомок свого нового кліпу.

