Shazam назвав найпопулярнішу пісню всіх часів

Відомий сервіс Shazam, який допомагає користувачам ідентифікувати пісні, опублікувала рейтинг найпопулярніших треків за всю історію свого існування. А очолює перелік після, яка точно хоча б раз засідала у вас в голові.

Так, найпопулярнішою піснею всіх часів за версією додатка Shazam виявився трек "Dance Monkey" австралійської виконавиці Tones and I. Користувачі намагалися розпізнати композицію понад 33 мільйони разів.

І ще: Нова популярна музика листопада: плейлист свіжих пісень за тиждень

Друге місце у переліку зайняла композиція "Prayer in C" у виконанні дуету німецького діджея та продюсера Робіна Шульца і французького фолькгурту Lilly Wood & the Prick. На третій позиції трек "Let Her Go" британського співака Passenger.

У п'ятірку найпопулярніших пісень увійшли "Wake Me Up" від шведського діджея Avicii і "Lean On" від колективу Major Lazer. А перша двадцятка виглядає так:

Shazam працює, аналізуючи унікальний звуковий відбиток пісні і зіставляючи звук, який користувач відправляє через телефон, з музикою в своїй базі даних. Нині на перегляд десятків мільйонів пісень може піти всього дві секунди. Сервіс справляється навіть з реміксами, фоновим шумом і кавер-версіями.

Читайте також: Па-па: Поп-панк гурт квіткіс представив прихильникам романтичну пісню