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Па-па: Поп-панк гурт квіткіс представив прихильникам романтичну пісню
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Київський поп-панк гурт квіткіс презентував новий сингл. Пісня "Па-па" стала другим студійним релізом рок-команди з моменту виходу дебютного однойменного альбому хлопців.
Трек "Па-па" абсолютно не схожий на попередні аудіотвори музикантів. Це відстежується у тексті, саунді, якості та загальному настрої пісні. На сьогодні – це найліричніша композиція в активі киян.
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"Самому невтямки, як вийшло зробити таку пісню… Річ у тім, що ми почали працювати над нею відразу після запису нашого дебютника. І якщо лонгплей вийшов спонтанний, концептуальний, доволі панковий й агресивний, то "Па-па" – це ніжна, лірична і найлегша наша робота. Але емоційності їй не позичати", – каже фронтмен квіткіс Діма Войналович.
Якщо порівнювати новинку з піснями з альбому "Квіткіс", то найближча по духу до неї – "Мене вабить твій денс", яка вже встигла полюбитися меломанам, і навіть міцно закріпитися у чарті однієї з радіостанцій.
"Я тащуся від цієї пісні. Мене розривали емоції й у процесі студійної роботи над нею, і зараз – під час кожного прослуховування… От взяти хоча б вираз "мед-пилок на твої уста". Лише у цих п’яти словах купа ніжності, сексуальності, любові й усього, чого всі прагнуть, і від чого кайфують", – коментує гітарист гурту Макс Сторчак.
Хлопці переконані: "Па-па" має усі шанси запасти у серця і голови багатьом шанувальникам української музики різного віку. І на це є вагома, хоча й проста причина.
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"Ця пісня про актуальне. Можете не вірити, але це дійсно так. Переконаний, що "Па-па" – це паростки нового віяння андеґраундної музики", – говорить ударник і бек-вокаліст команди Віталій Капранов.
квіткіс – Па-па: слухайте нову романтичну композицію поп-панк гурту
Робота над треком, як і над усіма попередніми піснями, велася на студії Андрія Томашенка Top Sound Records. Саундпродюсером знову виступив знаний український музикант, лідер формації Ульмо Три Костянтин Шелудько. А реліз синглу відбувся на лейблі Violet Music, що працює з гуртами Брудні, KARNA, Entree, а також з Арсеном Мірзояном та багатьма іншими українськими артистами.
Нагадаємо, що квіткіс – український музичний гурт, що був заснований 2020 року у Києві. До складу команди входять вокаліст і автор текстів Діма Войналович, ударник і бекап-сінгер Віталій Капранов та гітарист Макс Сторчак. 29 травня світ побачив дебютний однойменний альбом команди, до якого увійшло сім композицій у стилі поп-панк.
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