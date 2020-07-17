Привітання з Днем ангела Марти 2020: картинки, смс, вірші і проза

Іменини Марти відзначають кілька разів на рік, але День ангела 17 липня є найпопулярнішим. Не забудьте поздоровити знайомих Мартусь з Днем ангела 2020 – ось найкращі привітання українською мовою для них!

Іменини Марти за церковним календарем, крім 17 липня, також відзначають 19 лютого, 16 березня, 25 квітня, 26 квітня, 17 червня, 22 червня, 19 липня, 3 вересня, 14 вересня, 21 листопада. З арамейської мови це ім'я означає "володарка". У ці дні треба поздоровити власниць цього імені з Днем Ангела!

І ще: Привітання з Днем ангела: найкращі побажання українською мовою

Підготували для вас найкращі привітання для Марти. Тисніть на розділ та обирайте найкращі побажання!

***

З ранку сміється сонце,

Весь світ вже на старті,

Нехай радість дня зіллється

У привітанні Марті.

Від слів і від зізнань

Нехай стане світ світліше,

Виконають всі бажання

Казкові феї.

Будь щаслива, рідна,

Іди назустріч чуду

І нехай з тобою поруч

Йде любов всюди.

***

Нехай козирна завжди

Випадає в житті карта.

Я бажаю бути успішною,

Карколомна Марта.

Нехай всі плани та задуми

Втіляться наяву.

Здивуй своєю завзятістю

Норовливу долю.

Будь кохана і бажана,

Шанована завжди.

Нехай у темряві завжди мерехтить

Твоя яскрава зірка.

***

Вітаємо тебе, Марто!

Бажаємо здорового азарту,

А також любові й щастя,

Уникати будь-яких негод,

Нехай всі збудуться мрії,

Також бадьорості й краси,

Ніколи не відати горя,

А тільки щастя море.

Здоров'я, позитиву і добра,

Посмішки щирою завжди,

Ми добра тобі бажаємо,

Дорога наша, вітаємо!

***

Свято світле, радісне

Вже стоїть на старті,

Від душі тебе я

Вітаю, Марта,

Життя тобі віддасть нехай

Всі квіти земні,

Небеса подарують

Далі блакитні.

Море шум прибою

Нехай до ніг покладе,

Нехай подарунки ці

Щастя примножать

Від душі бажаю

Я любові безмежної,

Жити завжди з надією

Під крилом у віри.

***

Марта, ти прекрасна,

Радісна і владна,

Твоя світла душа,

Ти – посмішка, ти – весна.

Ти красива богиня,

Дуже рідкісне твоє ім'я,

Нехай друзів більше буде,

І навколо добрі люди.

***

І в день твій славна Мартуся,

Бажаю миру і добра,

Будь яскравою і завжди успішною,

І не лякає нехай біда!

***

Марта, мила дівчинка наша,

І в цілому світі тебе немає краще.

Ім'я твоє, немов трепет весни,

Нехай тобі життя дарує ніжні сни.

***

Марта, вітаю зі святом! Бажаю натхнення, одухотворення, прагнень і досягнень! Будь красива, здорова і щаслива. Всього тобі приголомшливого і чудового!

***

Марто, бажаємо бід не знати,

Жити тільки в радості та щасті,

Як райський сад пахнути,

У сяйві троянд квіткової влади!

***

Будь блискучою, Марта,

Як небесна зірка,

Нехай в душі вогонь азарту

Чи не згасне ніколи!

Життєрадісні зустрічі

Вмить зітруть тугу-печаль,

І успіх тобі на плечі

Раптом опуститься, як шаль!

***

Марта, я тебе вітаю і щиро бажаю бути вічно закоханою, натхненною, цілеспрямованою, вільної у своїх діях, шляхетної у своїх вчинках, щирою у своїх почуттях. Марто, посміхайся, як можна частіше і завжди тримай руку на пульсі щастя!

***

Вітаю тебе, чарівна Марто! Побажати хочу, щоб ти завжди любила і була кохана, щоб ти ніколи не переставала мріяти, а твої мрії виконувалися, щоб ти впевнено йшла до своїх цілей і неодмінно осягала успіх, щоб ти прагнула до щастя та отримувала його в подвійній порції.

***

Вітаю тебе з цим чудовим святом життя, дорога Мартусю! Я тобі бажаю нескінченного потоку удачі та радості в житті, великих цілей і бравих ідей, успішної реалізації життєвих планів, міцної дружби та щирої любові, чудового настрою і безсумнівного везіння.

***

Чарівна Марто, вітаю тебе і бажаю завжди посміхатися, творити та мріяти, і нехай всі твої мрії не змушують довго чекати свого виконання. Марто, хай тобою рухає любов і натхнення, нехай тебе оточує щастя і радість.

***

Марточка, я тебе від щирого серця вітаю і хочу побажати яскравої реальності з великими успіхами і блискучими перспективами, різнокольорових сновидінь з добрими мріями та солодкими бажаннями, бажаю вічного світла на життєвому шляху, щирої радості та вірною удачі.

відкритка для Марти листівка Марті картина на День Ангела Марти

До теми: Картинки з Днем ангела: вітальні листівки, відкритки і фото з іменинами