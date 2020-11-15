Нова популярна музика листопада: плейлист свіжих пісень за тиждень

Кожен тиждень осені стає ще колоритнішим через нові треки, які виходять у світ та змушують танцювати, підспівувати та покриватись мурашками. Зібрали плейлист свіжих пісень за половину листопада, які точно сподобаються і зарядять крутим настроєм!

Популярна музика змінюється неймовірно швидко, поповнюючи плейлисти шанувальників по всьому світу гарячими новинками. І хоч осінній сезон пов'язують з дощами та бабиним літом, але він не менш продуктивним і для появи свіжих хітів від закордонних зірок та початківців. Тому кожного тижня слухай новеньку добірку найкращих популярних пісень від улюблених поп-виконавців.

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Новий тиждень листопада відзначився свіжою музикою від таких виконавців, як Біллі Айліш, Lil Nas X, Дуа Ліпа та інші. Вони точно подарують гарний настрій та налаштують на позитивну хвилю! Заціни пісні, які дозволять себе відчути головним героєм фільму про своє життя.

Плейлист нових пісень тижня, слухати онлайн:

Послухати всі пісні у цьому плейлисті можна за цим посиланням.

Список треків:

Billie Eilish - Therefore I Am (Official Music Video)

BENEE - KOOL (Official Music Video)

Labrinth - Still Don’t Know My Name (Official Video) | euphoria (Original HBO Score)

Dua Lipa, Angèle - Fever (Official Music Video)

Maluma & The Weeknd - Hawái Remix (Official Video)

Lil Nas X - HOLIDAY (Official Video)

K/DA - VILLAIN ft. Madison Beer and Kim Petras (Official Audio)

GFRIEND (여자친구) 'MAGO' Official M/V

Justin Bieber - Holy (Acoustic) ft. Chance The Rapper

[MV] STAYC (스테이씨) _ SO BAD

Thomas Rhett - What's Your Country Song (Official Video)

Chris Stapleton - You Should Probably Leave (Official Audio)

[OFFICIAL VIDEO] Amazing Grace - Pentatonix

Davido - Holy Ground (Official Audio) ft. Nicki Minaj

TONES AND I - FLY AWAY (OFFICIAL VIDEO)

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