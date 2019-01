Шанувальники Adele запустили зворушливий флешмоб

У мережі набирає популярність флешмоб Adele Challenge, присвячений британській співачці Adele. Після заяви артистки про те, що вона припиняє музичну кар'єру, користувачі почали записувати відеопародії на її концерти.

Влітку 2017 британська співачка Adele під час концерту заявила, що хоче зосередитися на ролі матері (вона виховує сина Анджело) і бере перерву в кар'єрі. На початку 2019-го співачка подала заявку на добровільне закриття свого музичного бізнесу і податкової звітності, в якій враховувалися її доходи з виступів.

Це цікаво: Малкольм у центрі уваги: як змінилися зірки серіалу

Після цієї новини фанати запустили в Instagram флешмоб Adele Challenge: під музику живого виступу зірки з піснею "Someone Like You" показувався спочатку один предмет (користувачі мережі використовували все, що тільки можна: телефони, яйця, кросівки і навіть пельмені), а потім камеру переводили на безліч інших таких же предметів, що "підспівували" Adele.

Так шанувальники створювали імітацію концертів співачки, щоб показати, як вони її люблять. Мовляв, нам буде не вистачати твоїх живих виступів, тому ми будемо робити їх самі.

Читайте також: Переплутали з Емілі Кларк: KAZKA ділиться ніжними фото з відпустки