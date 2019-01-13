На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Шанувальники Adele запустили зворушливий флешмоб
-
- 21
У мережі набирає популярність флешмоб Adele Challenge, присвячений британській співачці Adele. Після заяви артистки про те, що вона припиняє музичну кар'єру, користувачі почали записувати відеопародії на її концерти.
Влітку 2017 британська співачка Adele під час концерту заявила, що хоче зосередитися на ролі матері (вона виховує сина Анджело) і бере перерву в кар'єрі. На початку 2019-го співачка подала заявку на добровільне закриття свого музичного бізнесу і податкової звітності, в якій враховувалися її доходи з виступів.
Це цікаво: Малкольм у центрі уваги: як змінилися зірки серіалу
Після цієї новини фанати запустили в Instagram флешмоб Adele Challenge: під музику живого виступу зірки з піснею "Someone Like You" показувався спочатку один предмет (користувачі мережі використовували все, що тільки можна: телефони, яйця, кросівки і навіть пельмені), а потім камеру переводили на безліч інших таких же предметів, що "підспівували" Adele.
Так шанувальники створювали імітацію концертів співачки, щоб показати, як вони її люблять. Мовляв, нам буде не вистачати твоїх живих виступів, тому ми будемо робити їх самі.
Читайте також: Переплутали з Емілі Кларк: KAZKA ділиться ніжними фото з відпустки
-
20:50Названо найкращі міста для здорового відпочинку
-
20:20У США придумали "розумний" візок замість каси у супермаркеті
-
19:54Стала відома ціна смартфона Xiaomi Redmi 7
-
19:37Кохання всього життя Мерк'юрі отримала шалену суму від прокату "Богемної рапсодії"
-
19:24Влад Яма показав знімки романтичного відпочинку
-
Українські новорічні пісні для ваших ідеальних зимових свят
-
19:13В Індії побудували рекордно великий будинок незвичайної форми
-
18:51Тоттенхем запросив за свою зірку космічні гроші
-
18:40"Розумні" годинники будуть заряджатися від тіла людини
-
18:22Старий Новий рік 2019: традиції, прикмети і заборони
-
18:12Чемпіонка тайського боксу розбурхала мережу яскравими знімками з відпочинку
-
17:55Названі найкращі смачні продукти для довголіття
-
17:39Шанувальники Adele запустили зворушливий флешмоб
-
17:22Джамала вразила спокусливим знімком у купальнику
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
17:10Дівчина тижня: спокуслива американська модель Меггі Роулінс
-
16:55Як мавпи в Японії реагують на сніг: кумедне відео
-
16:32Лідер Баварії змінився до невпізнання: ви здивуєтеся
-
16:13Xiaomi назвала смартфони, які оновлять до прошивки MIUI 11
-
15:48Науковці назвали 5 вагомих причин спати голяка
-
15:21Малкольм у центрі уваги: як змінилися зірки серіалу
-
15:00Привітання з Днем ангела Василя 2019 і картинки на іменини Васі
-
14:57Уляна Супрун пояснила, що означає "згода на секс"
-
14:34Як виглядає найдорожчий макіяж губ у світі
-
14:14Смартфони OPPO та OnePlus отримають довгоочікувану функцію
-
20:50Названо найкращі міста для здорового відпочинку
-
18:22Старий Новий рік 2019: традиції, прикмети і заборони
-
17:10Дівчина тижня: спокуслива американська модель Меггі Роулінс
-
15:21Малкольм у центрі уваги: як змінилися зірки серіалу
-
12:31Популярні пісні: плейлист нової музики січня
-
08:15Яку погоду очікувати в Україні 13 січня
- 12 січня
-
21:23Переплутали з Емілі Кларк: KAZKA ділиться ніжними фото з відпустки
-
19:25Індекс бігмака: українська гривня - найбільш недооцінена валюта
-
17:27Чому так довго: Nokia показала дуже милу інфографіку
-
16:36Як досягати успіхів: простий спосіб, який підходить всім
-
12:16Найкращі детективні серіали 2018, які вас здивують
-
10:29Альтернативна музика: плейлист нових рок-пісень тижня
-
08:15Точний прогноз погоди в Україні 12 січня
- 11 січня
-
21:39Як правильно вибрати зубну щітку дитині
-
19:09Олег Винник відреагував на чутки про плагіат: відеопорівняння
-
17:15Як вивести сіль із взуття: практичні поради
-
13:43Пишуть колишнім і ображаються через відсутність емодзі: 2018 рік у Viber очима українців
-
12:00ТОП 10 серіалів, які точно сподобаються шанувальникам Друзів
-
11:28Сніг та посилення вітру: погода в Україні 12-13 січня
-
07:33Скільки суперкарів Ferrari зареєстровано в Україні
- 10 січня
-
20:15Тіна Кароль викликала фурор у мережі новим пікантним знімком
-
17:21Відпочинок взимку: чому варто поїхати у Норвегію
-
15:05Музичні відкриття 2018: нові імена в українському шоу-бізнесі, які варті уваги
-
12:005 затишних книг, які зігріють вас взимку
-
09:31Нацвідбір на Євробачення 2019: оголошені учасники конкурсу