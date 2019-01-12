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Переплутали з Емілі Кларк: KAZKA ділиться ніжними фото з відпустки
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Втомилися годинами гортати стрічку Instagram? Боїтесь, що одного чудового дня він засмокче вас і ви не знайдете дороги назад? Тоді саме для вас наша щотижнева рубрика, в якій ми швидко/коротко/весело обговоримо новинки Instagram'у України й не лише ;)
Втомилися годинами гортати стрічку Instagram? Боїтесь, що одного чудового дня він засмокче вас і ви не знайдете дороги назад? Тоді саме для вас наша щотижнева рубрика, в якій ми швидко/коротко/весело обговоримо новинки Instagram'у України й не лише ;)
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Почнемо з раритетного фото Олі Полякової. Зірка показала, як вона виглядала в епоху "без фотошопу". Більшість її прихильників одразу ж зазначили, що вона в 16 років надзвичайно сильно схожа на свою старшу донечку Марійку.
А ми ділимося з вами крутим зірковим фото, яке виклав у себе в Instagram Рікі Мартін. Співак показав тусівку "Золотого глобуса", а також тих, хто отримав цього року нагороди.
Олександра з гурту KAZKA не перестає ділилися теплими фото з відпочинку. Це селфі не лише засипали компліментами, а й були ті прихильники, які зазначили, що вона дуже сильно нагадує Емілі Кларк з "Гри престолів".
Розкішна Тіна Кароль не перестає вражати своєю красою. На своїй сторінці в Instagram вона викладає ніжні та спокусливі фото, які вкотре нагадують, що перед нами справжня поп-діва!
Єва Лонгорія порівняно нещодавно стала матусею, що неабияк відбилося на її фігурі. Втім, актриса не розслаблялася та дуже швидко повернулася у форму, що неабияк підтримали її прихильники. Ви просто гляньте, наскільки вона схуднула:
Оля Куриленко показала, як має виглядати справжня снігуронька. Аж не віриться, що голлівудській актрисі українського походження 39 років.
Повз це фото ми просто не могли пройти. Український виконавець Сергій Бабкін показав фото в паспорті. Ну ви зрозуміли, що юному Сергійку – 16! Дехто з його прихильників зазначив, що зараз Сергій виглядає значно молодше, ніж на фото у паспорті. Погоджуєтесь?
Заквітчана красуня. Хореограф Олена Шоптенко поділилася серією милих і ніжних фотографій, які одразу ж були засипані компліментами від її прихильників. Гортайте серію:
Ще одне миле фото, повз яке ми просто не мали права пройти. Ніколь Кідман на своїй сторінці виклала світлину з Lady GaGa з церемонії нагородження "Золотий глобус". Зазначимо, що остання отримала нагороду за пісню Shallow, яка є саундтреком до стрічки "Зірка народилася".
Це фото набрало понад мільйон вподобань. А ви одразу ж впізнали, ким є ця крихітка? Хвилинка уваги: перед нами маленька Брітні Спірс. Просто гляньте, яка вона мила ;)
Цим теплим і сонячним фото ми не могли не поділитися з вами. Надя Дорофєєва виклала на своїй сторінці світлину з відпочинку в Дубаї.
Наостанок покажемо вам справжню зіркову сніжинку. Раритетним фото зі своїми прихильниками поділилася співачка Наталка Карпа.
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