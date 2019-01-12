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Переплутали з Емілі Кларк: KAZKA ділиться ніжними фото з відпустки

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KAZKA відпочиває на Шрі-Ланці - фото 1
KAZKA відпочиває на Шрі-Ланці

Втомилися годинами гортати стрічку Instagram? Боїтесь, що одного чудового дня він засмокче вас і ви не знайдете дороги назад? Тоді саме для вас наша щотижнева рубрика, в якій ми швидко/коротко/весело обговоримо новинки Instagram'у України й не лише ;)

Втомилися годинами гортати стрічку Instagram? Боїтесь, що одного чудового дня він засмокче вас і ви не знайдете дороги назад? Тоді саме для вас наша щотижнева рубрика, в якій ми швидко/коротко/весело обговоримо новинки Instagram'у України й не лише ;)

Дивіться ще: Учасники ВІП Тернопіль роздяглися для своїх прихильниць: огляд Instagram тижня

Почнемо з раритетного фото Олі Полякової. Зірка показала, як вона виглядала в епоху "без фотошопу". Більшість її прихильників одразу ж зазначили, що вона в 16 років надзвичайно сильно схожа на свою старшу донечку Марійку.

Оля Полякова показала, як виглядала в 16 років - фото 300762
Оля Полякова показала, як виглядала в 16 років

А ми ділимося з вами крутим зірковим фото, яке виклав у себе в Instagram Рікі Мартін. Співак показав тусівку "Золотого глобуса", а також тих, хто отримав цього року нагороди.

Рікі Мартін на Золотому глобусі - фото 300763
Рікі Мартін на Золотому глобусі

Олександра з гурту KAZKA не перестає ділилися теплими фото з відпочинку. Це селфі не лише засипали компліментами, а й були ті прихильники, які зазначили, що вона дуже сильно нагадує Емілі Кларк з "Гри престолів".

Саша з KAZKA відпочиває на Шрі-Ланці - фото 300764
Саша з KAZKA відпочиває на Шрі-Ланці

Розкішна Тіна Кароль не перестає вражати своєю красою. На своїй сторінці в Instagram вона викладає ніжні та спокусливі фото, які вкотре нагадують, що перед нами справжня поп-діва!

Тіна Кароль ділиться спокусливими фото в мережі - фото 300765
Тіна Кароль ділиться спокусливими фото в мережі

Єва Лонгорія порівняно нещодавно стала матусею, що неабияк відбилося на її фігурі. Втім, актриса не розслаблялася та дуже швидко повернулася у форму, що неабияк підтримали її прихильники. Ви просто гляньте, наскільки вона схуднула:

Єва Лонгорія схуднула після пологів - фото 300766
Єва Лонгорія схуднула після пологів

Оля Куриленко показала, як має виглядати справжня снігуронька. Аж не віриться, що голлівудській актрисі українського походження 39 років.

Оля Куриленко поділилась милим святковим фото - фото 300767
Оля Куриленко поділилась милим святковим фото

Повз це фото ми просто не могли пройти. Український виконавець Сергій Бабкін показав фото в паспорті. Ну ви зрозуміли, що юному Сергійку – 16! Дехто з його прихильників зазначив, що зараз Сергій виглядає значно молодше, ніж на фото у паспорті. Погоджуєтесь?

Сергій Бабкін показав фото з паспорта - фото 300768
Сергій Бабкін показав фото з паспорта

Заквітчана красуня. Хореограф Олена Шоптенко поділилася серією милих і ніжних фотографій, які одразу ж були засипані компліментами від її прихильників. Гортайте серію:

Ще одне миле фото, повз яке ми просто не мали права пройти. Ніколь Кідман на своїй сторінці виклала світлину з Lady GaGa з церемонії нагородження "Золотий глобус". Зазначимо, що остання отримала нагороду за пісню Shallow, яка є саундтреком до стрічки "Зірка народилася".

Ніколь Кідман і Lady GaGa на Золотому глобусі - фото 300769
Ніколь Кідман і Lady GaGa на Золотому глобусі

Це фото набрало понад мільйон вподобань. А ви одразу ж впізнали, ким є ця крихітка? Хвилинка уваги: перед нами маленька Брітні Спірс. Просто гляньте, яка вона мила ;)

Брітні Спірс поділилась милим сімейним фото - фото 300770
Брітні Спірс поділилась милим сімейним фото

Цим теплим і сонячним фото ми не могли не поділитися з вами. Надя Дорофєєва виклала на своїй сторінці світлину з відпочинку в Дубаї.

Надя Дорофєєва відпочиває в Дубаї - фото 300771
Надя Дорофєєва відпочиває в Дубаї

Наостанок покажемо вам справжню зіркову сніжинку. Раритетним фото зі своїми прихильниками поділилася співачка Наталка Карпа.

Наталка Карпа поділилась милим дитячим фото - фото 300772
Наталка Карпа поділилась милим дитячим фото

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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