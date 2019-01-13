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Малкольм у центрі уваги: як змінилися зірки серіалу
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Ось вона – найсмішніша родина Сполучених Штатів Америки! У 2000 році вийшла перша серія комедії, яка просто була приречена на популярність. Давайте подивимося, як змінилися актори, що виконали головні ролі у серіалі Малкольм у центрі уваги.
Серіал Малкольм у центрі уваги запрошує глядача до великої родини, в якій завжди багато веселощів. У ній є все: матуся-монстр, батько-лопух і четверо дітей-шибеників. Вся ця вибухонебезпечна суміш мешкає під одним дахом, де постійно відбувається щось неймовірне.
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Френкі Муніз
Пік слави юного актора припав на 80-90-ті роки минулого століття. Він взяв участь в безлічі неймовірно популярних проектів, в тому числі зіграв головну роль в культовому серіалі Малкольм у центрі уваги. Але в дорослому віці хлопець вирішив не продовжувати акторську кар'єру, а став автогонщиком. З 2006 року він – професійний пілот боліда і постійно бере участь у змаганнях.
Ерік Пер Салліван
В юному віці Салліван почав навчатися грі на піаніно і саксофоні. У нього є чорний пояс з тхеквондо. Ерік навчався в Mount Saint Charles Academy у Вунсокеті. Зніматися в кіно актор почав у восьмирічному віці. Одними з перших ролей Саллівана були ролі у фільмі Правила виноробів в 1999 році і у фільмі жахів Вендиго в 2000 році. У тому ж 2000, в дев'ятирічному віці, він почав зніматися в телесеріалі Малкольм у центрі уваги, де зіграв роль Дьюї – молодшого брата головного героя. За цю роль Еріка неодноразово номінували на молодіжні премії Молодий актор і Teen Choice Awards.
Джастін Тайлер Берфілд
Американський актор, а також продюсер і сценарист. Знаменитий завдяки грі в серіалі Малкольм у центрі уваги, де грав персонажа Різа, одного з братів Малкольма. Також знявся в ситкомі Нещасливі разом (телеканал The WB Television Network), де виконав роль Росса Маллоя. У Малкольмі у центрі уваги він знімався шість років, з 2000 по 2006. Джастін також знявся в багатьох інших фільмах. Крім того він озвучував фільм Crash Nebula (2004) і написав сценарій до фільму Filthy Rich: Cattle Drive (2005).
Крістофер Мастерсон
Мастерсон народився в сім'ї Пітера і Керол Мастерсон на острові Лонг-Айленд. Його брат, Денні Мастерсон, також актор, відомий за роллю Стівена Хайда в серіалі Шоу 70-х, який йшов в ефірі в період 1998-2006 років. До речі, Крістофер раніше зустрічався з Лаурою Препон, яка знімалася з його братом, з якою Кріс жив в Лос-Феліс до того, як вони розлучилися в 2007 році. Мастерсон найбільш відомий за роллю Френсіса в серіалі Малкольм у центрі уваги. У серіалі він знімався також шість років (2000-2006). Мастерсона можна побачити у інших фільмах: Дуже страшне кіно 2, Водний терор, Інтелектуальна власність.
Брайан Кренстон
Брайан Кренстон став особливо відомим після того, як зіграв роль хіміка Волтера Вайта у фільмі Пуститися берега. До речі, одним з ключових факторів успіху цього серіалу творці називають максимальну правдоподібність подій: хіміки показали Кренстону весь процес варіння амфетаміну, який йому з напарником (Аароном Полом) довелося реалізовувати в серіалі багато разів. Після цього тріумфу актор став все частіше з'являтися у високобюджетних голлівудських проектах. Крім акторської та режисерської діяльності Брайан закінчив курси і став офіцером поліції. Варто зазначити, що багато хто знає Кренстона і завдяки ролі у сімейній комедії Малкольм у центрі уваги.
Джейн Качмарек
Мама сімейства. Доволі непогана актриса, яка користувалася популярністю і затребуваністю у 80-90 роках минулого століття. Яскраво зігравши роль Емілі Барнс у фільмі Хлопець з небес, тоді ще тридцятирічна Джейн всерйоз зацікавила багатьох режисерів і сценаристів. Пізніше вона прекрасно зіграла запропоновані їй ролі у фільмах Я підкорю Манхеттен, Все навпаки, ну і звичайно просто шедевр Мертвий після прибуття, де в головній ролі Гейл Корнелл. У 2000-х роках, окрім Малкольма, можна відмітити фільм Допоможи мені і Адвокатська практика.
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