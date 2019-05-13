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Сповідь продавця: шахрайські схеми під час продажу техніки, про які має знати кожен
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Надурити вас можуть не лише недобросовісні продавці та інші представники магазинів, а й ті, хто щиро хоче купити щось у вас. Цього разу ми поговоримо про найпоширеніші шахрайські схеми, які допомагають зловмисникам заволодіти не лише вашою технікою, а й грошима!
Якщо ви бодай раз продавали або купували техніку в мережі, то неодноразово чули про те, що робити це потрібно вкрай обережно. І так воно і є! Шахраї просто обожнюють сидіти на майданчиках користованих гаджетів, адже довести їхні зловмисні дії практично неможливо (читайте: НЕМОЖЛИВО!).
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Отже, розберімось з найпопулярнішими схемами "розводів", які часто використовують шахраї для того, щоб заволодіти вашими грошима або технікою (читайте: потенційними грошима).
Передоплата за товар
Це найпоширеніший спосіб, який можна вважати цілком дитячим. Утім, він працює і приносить гроші тим, хто хоче на вас заробити. При покупці товару з рук найпопулярнішим є накладений платіж – ви оплачуєте за товар лише по отриманню, що дає вам можливість оглянути все та визначитися, чи не збрехав продавець. Втім, у цьому типі покупки є суттєвий недолік для продавця – якщо ви не купите товар, то йому потрібно буде за власний кошт відправити товар назад, а також оплатити доставку до покупця. Як усунути проблему? Попросити авансовий платіж, який би покрив послуги доставки. Звичайно ж, суму відмінусують від вартості товару. Теж нічого дивного. Звучить усе дуже просто та цілком нормально, адже ніхто не хоче влітати в гроші.
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"А тепер пояснюю в чому суть афери. Ви надсилаєте на картку кілька сотень гривень, які буцімто мають бути авансовими за телефон. По-іншому продавець не буде відправляти товар (звертаємо увагу на категоричність: як правило вона – ознака того, що перед вами потенційний шахрай). Наступного дня, якщо не цього, до вас телефонує продавець і слізливо розповідає, що в нього вкрали телефон, який мав їхати до вас. Ви, як чуйна та добра людина, шкодуєте продавця (читайте: шахрая) та забуваєте про гроші. А тепер уявіть, скільки таких як ви уже переказали гроші за смартфон? Мабуть, на ще один такий назбирається", – наголосив наш співрозмовник.
Крадіжка посеред білого дня
Ми зупинимось на трьох популярних ситуаціях, які можуть бути близькими до вас.
Відправлена посилка
"Банальна історія з життя, яка мене дечого навчила. Продавав я свій фотоапарат з сумкою та картою пам'яті на 2 чи 4 ГБ. Товар не сподобався покупцю. Засмутився і повернув свою фототехніку, і виявив, що карти пам'яті немає. Воно й не дивно, адже у більшості випадків огляд техніки не відбувається під пильним наглядом співробітника поштової служби. Добре, що обійшлося картою пам'яті, а не об'єктивом", – розповів колишній продавець.
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Якщо ситуацію зверху складно назвати справжньою аферою, то те, що буде описане далі – істинні варіанти видурювання грошей. Тому не забувайте завжди бути пильними!
Покупка на стоянці
Як правило, ця афера працює з малою технікою: смартфони, ноутбуки, планшети тощо. Якщо ви продаєте гаджети, то з вами планують зустріч. Часто вона відбувається не у вельми людних місцях або й зовсім на якихось стоянках. Ваш покупець налягає на тому, що у нього не надто багато часу, тому поспіхом переглядає товар і пропонує переказати гроші на картку. Через лічені хвилини вам на телефон приходить СМС, яка сповіщає про те, що рахунок поповнено на необхідну суму. Все, ви вільні!
Утім, не поспішайте іти та віддавати товар, адже ви зобов'язані переконатися, чи справді на рахунок прийшли гроші. По-перше, у СМС має бути вказаний кінцевий баланс (якщо його нема – СМС липова!), по-друге, зверніть увагу на те, який номер прислав вам повідомлення (він зовсім не такий, як використовується банком), по-третє, не полінуйтесь зайти у мобільний додаток, аби пересвідчитися, що гроші таки прийшли (цілком імовірно, що перед вами таки не шахрай, але шансів мінімум).
Варте уваги: Сповідь продавця: чому ніколи не можна купувати товар з вітрини
Порада: ніколи не ходіть на такі зустрічі самостійно. Наявність бодай якогось свідка може неабияк спантеличити шахрая, а також допомогти вам уникнути неприємностей згодом.
Кур'єр
Ще одна популярна схема, коли до вас приїжджає не сам покупець (він завжди залишається на зв'язку телефоном), а його кур'єр (часто спільник). Завдання кур'єра – оглянути товар і забрати його після того, як ви отримаєте повідомлення про переказ грошей. Далі все по стандартній схемі: представник вашого покупця забирає товар, адже за нього гроші вже оплачені. Це, звичайно ж, якщо ви погодитесь віддати пристрій без фактичного розуміння того, що його таки оплатили!
Пригадую, ми так телевізор продавали. Приїхав якийсь дядько в шкірянці, якого покупець представив своїм другом. Ну ок! Глянув на телек і за 5 секунд визначив, що треба брати (знову поспіх)! Подзвонив товаришу, той швидко "відправив" гроші. Чекаємо. Прийшла СМС. А гроші – ні! Кажу, що гроші не прийшли, і що товар не віддам, поки не прийдуть гроші. Товариш щось там пробурмотів і вийшов у коридор під'їзду. Я давай слухати, що він там передає: "Вперті якісь попалися. Не хочуть віддавати телевізор. Що робити?", – додав наш співрозмовник.
Більше: Сповідь продавця: як нас нахабно дурять у магазинах техніки
Що робити у такій ситуації? Відразу ж пригрозити, що зателефонуєте у поліцію. Цього вони таки бояться.
Як вичислити, що перед вами шахрай?
- шахрая видає неприродний поспіх;
- шахрай готовий відправити гроші (звичайний покупець – ні);
- шахрай поверхнево оглядає товар, адже його стан – не головне;
- шахрай обирає не вельми людні місця для зустрічі.
Ми вкотре нагадуємо, що ви просто зобов'язані бути пильними. Не діліться ні з ким своїми персональними даними, не погоджуйтесь на надсилання передоплати, не ходіть на зустрічі самостійно та не довіряйте СМС-повідомленням, які надійшли з невідомих номерів. Бережіть себе та свої гроші!
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