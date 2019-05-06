Сповідь продавця про б/у техніку: чому НЕ варто купувати вживаний товар

Не завжди є можливість витратитися на покупку нового гаджета. У таких ситуаціях на допомогу приходить ринок вживаної техніки, де можна суттєво зекономити, отримавши той пристрій, про який ви давно мріяли. У новому матеріалі ми розповідаємо, чому не варто купувати б/у техніку.

Навіщо купувати щось нове, якщо можна віддати вдвічі менше, придбавши такий же пристрій, але з рук? Саме про це ми сьогодні й поговоримо, виклавши всі "За" та "Проти" покупки вживаної техніки.

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Приємна ціна

Давайте будемо чесними, бодай із собою. Користовану техніку ми починаємо підшукувати в тих випадках, коли є бажання суттєво зекономити або є необхідність взяти якийсь пристрій, до прикладу, дитині "на убій". І тут, ніби, все логічно. Є бажання, але немає можливості? Або береш техніку в кредит або купуєш з рук. До слова, іноді є всі шанси придбати гаджет, який прослужить ще не один рік, але таке трапляється не завжди і не зі всіма!

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Унікальні моделі

Ми регулярно нагадуємо про те, що є низка моделей, які так і не з'являються на ринку України. Це може бути обумовлено тим, що: пристрої надто дорогі для наших земляків, деякі компанії не мають офіційного представництва на теренах нашої країни, деякі пристрої продаються строго на певних територіях. Утім, на майданчиках, де продається усілякий крам, можна знайти саме те, що ви давно шукали, але не могли знайти ані у звичайних магазинах, ані в інтернет-крамницях.

Можливість торгуватися

Ще одна суттєва перевага покупки пристрою "з рук" – можливість торгуватися. Часто люди, котрі продають те, що їм уже не потрібне, готові трішки "скинути" ціну. Причому, іноді мова йде не про одну сотню гривень. Погодьтесь, у звичайному магазині таке зробити не вийде. Втім, різкий торг може свідчити про низку підводних каменів, про які ми поговоримо далі!

Банальна брехня

Як показує практика, не всі продавці користованих речей віддають перевагу відвертості. Мова йде не лише про замовчування певних дрібниць, які можуть не вплинути на користувацький досвід, а й про низку проблем, які пов'язані з конкретним пристроєм, за який ви готові віддати свої гроші.

Крадена техніка

Часто на майданчиках продажу речей можна знайти і поцуплені речі. Звичайно ж, таке трапляється не часто, але все ж... Зокрема, потрібно бути максимально обережними при виборі смартфонів, адже одного чудового дня до вас можуть прийти співробітники поліції, котрі будуть просити пояснити, звідки у вас взявся новий пристрій.

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Товар з дефектами

Є низка пристроїв, чию роботу можна перевірити лише тоді, коли ви їх вмикаєте та активуєте певні функції. До прикладу, ви не зможете на око оцінити, чи добре буде справлятися з пранням пральна машинка. Тому будьте максимально прискіпливими під час вибору тих пристроїв, які повноцінно перевірити під час покупки неможливо!

Кіт у мішку

Не варто забувати й про те, що недосвідчений покупець може купити з рук відверту підробку. Так, деякі нахабні продавці можуть запевняти вас, що ви купуєте оригінал, але часто буває так, що репліки настільки подібні, що їх неозброєним оком просто неможливо розпізнати. Тому, якщо ви не впевнені, що можете самостійно визначити, чи не "впарюють" вам підробку, – попросіть когось зі знайомих або друзів, аби ті допомогли вам. Якщо таких нема – відмовтесь від такої покупки, щоб не викинути гроші на вітер!

Як упевнитися, що вас не дурять? Практично ніяк! Єдине, що може врятувати вас від покупки техніки, яка є відверто несправною абощо – перевіряти її. Тому не лінуйтесь при отриманні посилки її ретельно переглянути, звірити інформацію: серійні номери (той, що на пристрої та на коробці) тощо. Всі ваші дії мають бути спрямовані на те, щоби ви могли з'ясувати, чи варто купувати той чи інший гаджет, – зазначив колишній продавець.

Ніколи не надсилайте грошей наперед. По-перше, ви не зможете довести, що вас обдурили. По-друге, завдаток не завжди означає, що вам відправлять товар, на який ви очікуєте!

Пам'ятайте, що покупка з рук звільняє продавця від будь-якої відповідальності. Віддавши свої гроші, ви за замовчуванням "підписуєте угоду", беручи на себе всі нюанси, які можуть виникнути під час експлуатації. Не ловіть ґав! Ставте багато питань і не соромтесь дізнаватися про походження гаджета, який плануєте купити. А головне – бережіть себе та свої гроші!

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