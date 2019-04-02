Сповідь продавця: чому вас змушують купувати відвертий непотріб

Чому нам продають не те, що ми хочемо купити

Продавці мали б задовольняти наші забаганки, підбираючи нам ідеальний товар, який підпадає під наші вимоги, але так буває не завжди. У новому матеріалі серії "Сповідь продавця" розповідаємо, чому нам активно намагаються впарити непотріб і що з цим робити.

Якщо ви належите до тих покупців, які у всьому покладаються на совість та знання продавців, у нас для вас не вельми втішна новина: більшість співробітників магазинів – патологічні брехуни.

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Уявляємо ситуацію: ви приходите до магазину, щоб купити новенький порохотяг, адже старенький уже своє відслужив. Милий продавець з усмішкою вас зустрічає. Упевнено переконує, чому потрібно звернути увагу на конкретну модель. Ви радісно приносите покупку додому, але вона не приносить бажаного результату. Гнів і обурення переповнюють вас, але ж не нести брудний порохотяг назад?! А от і ні! Нести й повертати, адже у вас є 14 днів. Головне – не забути його протерти не лише ззовні, а й зсередини. Чому ж так відбувається?

Не забувайте, що продавці не працюють на волонтерський засадах

Ми у попередньому матеріалі розповідали, що валова частина заробітної плати продавця – це гроші, отримані від продажу сервісів, а також аксесуарів. Утім, основний товар також приносить прибуток. Іноді навіть вищий!

Категорія товару

Якщо звернути увагу на цінник, то можна побачити там літерку. Саме такі букви свідчать про належність до певної категорії. До прикладу, за одну платять 1% від вартості товару, а за іншу – до 4 відсотків.

Проста арифметика: Товар коштує 10 тисяч гривень. З категорії продавець отримує 4% від суми. Тобто від вашої покупки – 400 гривень.

Тому, якщо вас наполегливо переконують щось придбати, будьте готові, що це все робиться лише тому, що саме ця покупка принесе бажаний результат для продавця.

Певні категорії товару приносять більше грошей

Кожен продавець, котрий себе поважає, бездоганно знав усі висококатегорійні товари на своєму відділі, і як тільки приходив клієнт, готовий до покупки, апелював саме до них. Своїми стараннями за місяць можна було дозаробити 4-5 тисяч гривень без надмірних страждань, – зізнається колишній продавець.

Приховані знижки

Іноді буває так, що ціна, яку ви бачите на вітрині, не відповідає дійсності. Якщо товар коштує дорожче, ніж вказано на ціннику – це проблеми продавця, який зобов'язаний зі своєї кишені оплатити різницю. Якщо ж ціна нижча, то є всі шанси зробити покупцеві "приємні" подарунки.

Під час переоцінки ми часто не міняли цінник, якщо товар став дешевшим. Натомість запам'ятовували позиції та активно пропонували їх. Воно й не дивно, адже у різницю в ціні можна упхнути, до прикладу, додатковий сервіс або ще щось. А клієнтові подати це під соусом "милого подарунка" від себе, – додав екс-працівник.

Іноді на товар можуть бути приховані знижки

І ніби нічого кримінального продавець не зробив, але це все одно можна вважати шахрайством. Тому, якщо вам пропонують якісь отакі подарунки – наголосіть на тому, що у чеку мають бути лише ті товари, які ви вибрали, і нічого зайвого!

Моделюємо ситуацію: Товар потрібно повернути. Але для того, щоб розірвати, до прикладу, страховку потрібно написати не одну заяву, витратити свій час і нервові клітини. Нахіба вам усе це?

Додаткові мотивації

Ще один важіль, який керує рішеннями та вчинками продавців, – додаткові мотивації. Певний виробник проводить акцію для того, щоби товар продавався ще краще. Активні продавці отримують призи. Їхні директори теж не залишаються без гостинця. Що ж отримує покупець? Та нічого, адже йому просто будуть впарювати цей бренд, от і все!

Продавці часто залишають вас без можливості вибору

Пригадую, як кожного дня ходив до директора, бо потрібно було писати пояснювальну записку. Я ж не хотів продавати товар певного бренду, і акція не була для мене аргументом. Я чітко знав, що цей бренд поступається за якістю, але не за ціною, тому пропонував пропозиції від конкурентів. За це мені добре "прилітало", – ділиться секретом наш співрозмовник.

Якщо продавець активно апелює лише до одного виробника, свідомо уникаючи рішень конкурентів, є ймовірність, що ви потрапили у розпал мотиваційної акції. Ми не наголошуємо на тому, що такий товар, як правило, не можна назвати якісним. Просто будьте готові до того, що вас просто позбавлять можливості вибирати.

Радіо МАКСИМУМ нагадує, що рішення під час оформлення покупки завжди залишається за вами, а це означає, що ви у будь-який момент можете відмовитися від "вигідної угоди". Не кожен продавець прагне вам "впарити" щось, але до цього потрібно бути готовими. Бережіть себе та свої гроші!

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