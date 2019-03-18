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Сповідь продавця: чому ніколи не можна купувати товар з вітрини
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Іноді буває так, що омріяна покупка приносить більше клопотів, аніж задоволення. Зокрема, мова йде про гаджети, придбані з вітрини. У серії публікацій "Сповідь продавця" ми розповімо, що на вас чекає при покупці такого товару. Бережіть себе та свої гроші!
Перше правило успішної покупки полягає в тому, що вам необхідно уточнити, чи є товар у наявності не лише на вітрині. Якщо перед вами єдиний екземпляр – уточніть, чи можна здійснити замовлення. У будь-якому разі робіть, що завгодно, щоб не понести радісно додому товар з вітрини!
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І хоч Закон на боці покупця, продавці зізнаються, що самі ніколи не купляли пристрої, які стояли на вітрині.
Пригадую ситуацію, коли я не хотів продавати товар з вітрини, але мені трапилися "озброєні знанням Закону" покупці. І все було б нічого, якби я не усвідомлював, що цю покупку вони прагнуть здійснити задля того, щоб потім роздути справжній скандал. Уже не пригадаю як, але мені таки вдалося їх вламати на замовлення зі складу, – розповів екс-продавець великої мережі.
Якщо продавець уперто відмовляється вам продавати товар з вітрини – це перший дзвіночок, що з ним (можливо, і продавцем) щось не так. Цілком імовірно, що по дорозі до вітрини погубилися елементи комплекту або й узагалі пристрій працює не належним чином. Так, таке теж буває!
Товари, які не варто купувати з вітрини:
Бритви та тримери
Ніхто ніколи не гарантує вам, що гаджет для особистої гігієни буде в ідеальному стані, якщо пролежить не один день на вітрині. Щонайменше, прогумований корпус пристроїв може покритися подряпинами. Але і це найменша проблема. Іноді буває так, що недобросовісні продавці використовують вітринні бритви в ті дні, коли має наглянути перевірка абощо. Таке буває настільки рідко, що ми б сказали – майже ніколи, але...
Пригадую, як зранку перед роботою застав свого напарника, коли він прибирав щетину на обличчі за допомогою бритви, яка стояла на вітрині. Після процедури він її почистив і акуратно повернув на місце, – додав наш співрозмовник.
Турбуйтесь про свої здоров'я та безпеку – не купуйте такого штибу пристрої з вітрини.
Випрямлячі та плойки
Що ж тут може бути такого? А те, що модниці-продавчині теж можуть користуватися плойками, щоби виглядати приголомшливо. Звичайно ж, ніхто не буде возити з собою на роботу особистий випрямляч, тим паче, що на вітрині такий широкий асортимент. На перший погляд, нічого смертельного. Дійсно, так воно і є. Просто у вас є шанси придбати випрямляч з пластинами, які вже однозначно не нові.
Здебільшого використовується один і той же випрямляч, але один з найкращих!
Мобільні телефони
Ще одна група товарів, які однозначно не варто брати з вітрини.
По перше, телефон може мати ледь помітні подряпини на корпусі й екрані, що вже має стати причиною знижки, але її вам ніхто не зробить.
Та я тільки вчора виставив на вітрину цей товар – найпопулярніша фраза-відмазка.
По-друге, пам'ятайте, що вітринні гаджети цілими днями світяться й заряджаються. Просто задумайтесь над тим, в якому стані буде екран і акумулятор після таких "демонстрацій".
По-третє, смартфон з вітрини може бути користований. Іншим покупцем, який йому не припав до душі! Так, таке теж буває, і таке трапляється через/завдяки правам споживачів.
Пригадую, як мені продавці з магазина-конкурента, який тоді продавав гаджети одного бренду, розповіли, що у них кожен третій телефон – повернутий. Директор бідкався, що нічого тут не вдієш, адже 14 днів ще ніхто не скасовував, – ділиться спогадом колишній продавець.
Мала побутова техніка
Цю категорію товарів теж не бажано купувати з вітрини. Частенько блендери/чайники/мультиварки повертаються опісля дня-двох користування. Це все не критично, але саме усвідомлення, що ти купив уже користований товар може зіпсувати враження від омріяної покупки.
Не все так погано, як може здатися на перший погляд. Деякі крамниці тепер працюють у режим "виставкових залів", де ви можете глянути на товар, а от те, що ви придбаєте, приїде до вас додому безпосередньо зі складу. Гарна практика, але й вона має свої недоліки: вам доведеться почекати. І це чекання іноді затягується до тижня!
Ми не закликаємо повністю відмовитися від покупки гаджетів з вітрини. Просто не забувайте про те, що потрібно бути пильними, адже недоліки, яких ви не побачили під час покупки, можуть зіграти з вами злий жарт, якщо виникне потреба повертати товар. Купуйте відповідально, щоби кожна ваша покупка приносила лише радість та користь!
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