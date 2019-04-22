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Сповідь продавця: як нас нахабно дурять у магазинах техніки
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Раніше ми розповідали вам, чому продавці впарюють нам відвертий непотріб. Цього разу поділимося з вами секретами, які стосуються додаткових товарів у чеку, які нам люб'язно нав'язують не лише консультанти, а й касири. Як не потрапити на гачок, і що робити, якщо вас таки нагріли?
Люб'язність продавця-консультанта закінчується там, де починається його нахабне бажання нажитися на вас. І, якби вони це робили бодай трішки чесно і відверто, то проблем би могло й зовсім не виникати. Ви ж не хотіли б, аби вас нахабно дурили, прикриваючись благими намірами?
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Чи не найпопулярніший метод заробітку – вбивання у чек позицій, які раніше не обговорювалися з покупцем. Це можна зробити за умови, що на товар є прихована знижка, яку видно під час оформлення покупки.
"Пригадався мені момент, коли до нас прийшов клієнт після гучної гулянки. Він хотів спокутувати провину перед дружиною, придбавши новеньку м'ясорубку. Яким же було моє здивування, коли у базі з'ясувалося, що пристрій коштує на 30% дешевше, ніж написано на ціннику. Отут я й вирішив додати до чека кілька аксесуарів, які були в недостачі на моєму відділі. Звичайно ж, покупця про це я попередив, але це нічого не міняє...", – відверто зізнався наш співрозмовник.
Якщо ви мали справу з торгівлею, то знаєте, що вся матеріальна відповідальність покладається на продавців та адміністрацію крамниці. Тому не дивно, що більшість з них намагаються всілякими хитрощами перекрити весь той товар, якого фізично немає у магазині.
Покриття недостач вашим коштом
Це не найпоширеніший сценарій, але його використовують. Він дозволяє у суму "знижки" вбити ті товари, яких банально немає у магазині. Щоправда, його організувати не так уже й просто, адже покупець не отримає абсолютно нічого, або... отримає знижку.
Часто бувало так, що я пропонував покупцю знижку 100-200 гривень, але відразу попереджав, що у чеку будуть товари, яких він фізично не бачитиме. Кілька хвилин скигління, і все! Покупець отримує бажану покупку, а продавець позбувається небажаних витрат, – додав екс-продавець.
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Зайві послуги
Деякі продавці все ще намагаються продати вам додаткові сервіси під час покупок у великих мережах. Утім, ледачі консультанти не готові так заморочуватися. Їм значно легше переконати вас обрати саме той товар, який має приховану знижку. Отут уже й можна руки потирати, акцентуючи на своїй доброті.
Ви ж уявіть собі, якими радісними бувають покупці, коли дізнаються, що продавець дарує їм якусь певну послугу за просто так. Украй рідко клієнти сперечаються, вимагаючи від продавця просто залишити знижки, – додав співрозмовник.
Утім, не варто забувати про те, що послуги, які ви отримаєте, часто бувають абсолютно безглуздими. До прикладу, якісь страховки тощо. Найгірше те, що за необхідності повертати товар по акту з сервісного центру, вам можуть віддати лише частину грошей. Кошти за послуги ніхто повертати вам не буде, що не дивно.
Як уникнути цього?
Передовсім, будьте трішки сміливішими. Не бійтеся перепитувати кілька разів, чи буде у чеку лише те, що ви купили. Ці кілька простих кроків продемонструють, що перед продавцем не якийсь там безхребетний смертний, якому можна напихати по самі помідори!
Інструкція:
- при оформленні замовлення не соромтесь заглядати на чек, який формує продавець;
- на касі не соромтесь перепитати, що саме входить до вашого чеку;
- не вказуйте прізвище, ім'я та по батькові – часто ці пункти потрібні для заповнення усіляких страховок;
- якщо відчуваєте, що продавець щось замовчує – не соромтесь покликати когось з адміністрації.
"Лайфхак від мене: при кожній покупці наголосіть на тому, що берете товар на подарунок. У такому випадку продавці не хочуть брати на себе низку потенційних проблем, які можуть виникнути згодом", – додав колишній продавець.
Що робити, якщо виявили зайве?
Іноді буває так, що ви настільки довірилися продавцю, що навіть подумати не могли про те, що у чеку з'явиться щось зайве. Тут не потрібно панікувати та стресувати. Негайно робіть повернення. Навіть, якщо продавець та касир будуть вас відмовляти. Не посоромтесь покликати адміністрацію. Якщо керівник теж буде розводити руками – телефонуйте на гарячу лінію.
До слова, дзвінків на гарячу лінію у крамницях бояться більше, ніж вогню. Воно й не дивно, адже кожен дзвінок зі скаргою – потенційна загроза для працівників конкретного магазину. Це не означає, що потрібно завжди погрожувати продавцям. Просто пам'ятайте, що ви завжди маєте шанси захистити себе та свої права, – підкреслив наш співрозмовник.
Радіо МАКСИМУМ нагадує, що ви просто зобов'язані захищати свої права. Ознайомлюйтесь з тим, що купуєте. Перепитуйте всі нюанси, які можуть виникнути по завершенню угоди. І не забувайте берегти себе та свої гроші!
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