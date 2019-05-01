Сповідь продавця: чому ніколи не варто купувати техніку в кредит

Якщо дуже хочеться щось придбати, а грошей на омріяну покупку немає – завжди є кілька виходів: продати улюблену нирку, позичити грошей у кума, або просто взяти кредит у банку. У новій Сповіді продавця розповідаємо, чому не варто довіряти безвідсотковим позикам і як не вляпатися у кредитне "ярмо".

Усім тим, хто вірить у безвідсоткові кредити, присвячуємо новий матеріал, який розкриває всі карти, пов'язані з "халявними позиками". Отже, що вам потрібно знати, і як не стати жертвою вмілих кредиторів.

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Безвідсоткові кредити на техніку існують

Почнемо з позитиву, адже він у цій сфері також є. Насправді ж, купити якийсь гаджет у безвідсотковий кредит можна, але щоб урвати таку "халяву" потрібно бути бодай трішки фартовим, або ж вибирати правильний час для оформлення.

Плани кредиторів

Кожен банківський співробітник, який займається видачею споживчих кредитів, має певні плани. Зокрема, їм за місяць потрібно видати певну страховок на певну суму, оформити певну кількість відсоткових позик тощо. Тому, якщо ви таки наважитесь брати техніку в кредит – робіть це у перші кілька днів нового місяця.

"План для банківських працівників ставиться помісячно, а це означає, що спочатку є ймовірність, що вам таки вдасться оформити безвідсоткову позику. Втім, не розганяйтесь, адже ані продавець, ані кредитор не заробить на вас, якщо буде працювати собі у збиток", – наголосив екс-продавець.

Отже, якщо ви хочете щось собі придбати у кредит, – відкладіть покупку на початок нового місяця. Тоді є вищі шанси, що вдасться "вирвати" техніку в нуль.

Доступні кредитні товари

Журити кредитних експертів не варто, адже часто вони виконують лише функцію "Заповни-Відправ". Рішення та умови ставить система. До прикладу, напередодні була можливість видавати "нульові" кредити, але ліміт вичерпався, а отже й опція така просто зникла з системи.

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"Продавці також частенько щось собі брали у кредит, і я не був винятком. Дружба зі співробітниками банку дозволяла іноді суттєво економити, адже не потрібно було нічого платити "поверху" ціни товару. Але часто я чув фразу: "Банк заблокував можливість видавати безвідсотковий кредит, бо переліміт". Тому не варто завжди журити кредиторів", – додав співрозмовник.

Умови від магазину

Насправді ж, у великих мережах відбуваються справжні баталії, адже заробити на покупцеві хоче кожен. Інструменти отримання "бонусів" до зарплати прості: додаткові сервіси для продавців і страхові продукти для кредиторів. Що це дає пересічному покупцю?

А нічого доброго, адже кожен намагається упхнути у вас фінальний чек якомога більше. Втім, банківські працівники часто стають заручниками ситуації, адже продавці вбивають у чек всілякі послуги та сервіси обіцяючи, що переплат точно не буде. І, дійсно, бувають ситуації, коли покупець не переплачує нічого з боку банку, а буває так, що платить двічі!

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Одного разу у мене була справжня "заруба", адже кредитор відверто відмовився оформляти мого клієнта. Аргумент простий: "Ти вже "напихав" у чек послуг, і як я тепер маю пропонувати банківські послуги?" Ситуація була вельми комічна, адже як я міг пояснити покупцю, чому кредитор уже 5 хвилин бігає за мною, а не займається оформленням заявки, – відзначив колишній працівник.

Часто ви можете почути від продавця, що кредит дійсно безвідсотковий, але його можна оформити лише за умови покупки додаткових сервісів, послуг або аксесуарів. Не поспішайте. Попросіть співробітника магазину, аби він вибив два чеки: один із послугами, а другий – без. З ними йдіть до банківського співробітника, щоб той порахував загальну суму. Часто буває так, що вигідніше взяти відсотковий кредит, а не набирати непотрібних сервісів.

Хитрощі кредиторів

Найпопулярніша "пастка", в яку вас можуть затягнути, – суттєва різниця між сумою, яку вам сказав банківський працівник спочатку та наприкінці оформлення.

"Банки не будуть працювати в "нуль". Найчастіше вас можуть спіймати на гачок, а потім просто не дозволити з нього "злізти". Як це відбувається? А просто: спочатку вам рахують безвідсотковий кредит, а у результаті виявляється, що розтермінування банк дасть, але з певною переплатою. Але що робити, якщо ви вже подумки тримаєте новий гаджет у руках? Саме на таких "мрійників" спрямований такий трюк", – зізнався наш співрозмовник.

А тепер уявіть, що ви вже морально налаштовані понести додому новенький смартфон. Ви свято переконані, що банк вам погодить кредит, адже ваша історія бездоганна. А вже через 15 хвилин вам співробітник банку каже, що позику погоджено, але, на жаль, лише зі страховкою, яку можна буде розірвати. Втім, це зробити не так уже й просто!

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Є щось крім кредитів?

Так, деякі банки пропонують свої аналоги споживчих кредитів. Для того, щоб узяти омріяний гаджет у таку позику необхідно мати кредитну карту банку, на якій буде необхідний кредитний ліміт. Утім, тут потрібно ще уточнити, на яку кількість місяців іде той чи інший товар. Також зауважимо, що акційні пропозиції або гаджети зі знижкою часто не можна придбати частинами за допомогою кредитки. Умови магазину ставлять "палки в колеса" покупцю.

І хоч такий тип кредитування позиціюють як безвідсотковий, це не зовсім так. Якщо оплачувати за покупку з "кредитних коштів", то відбуватиметься переплата у розмірі 4% від суми платежу. Це варто знати, – додав наш співрозмовник.

Брати чи не брати?

Погоджуватися на умови магазину та банку, чи ні – це рішення повинні прийняти ви самі. Натомість, ми ж наполегливо просимо вас уважно читати договір і не погоджуватися на умови, які будуть для вас дискомфортними. Пам'ятайте, що покупка приносить радість доти, доки не потрібно за неї суттєво переплачувати. Зважте усі "За" та "Проти". Цілком імовірно, що цей гаджет або пристрій вам просто не потрібний. Бережіть себе та свої гроші!

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