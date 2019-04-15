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Сповідь продавця: інтернет-магазини проти звичайних – як не купити кота в мішку
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Статистика свідчить про те, що лише третина користувачів мережі з України здійснювали бодай одну покупку в мережі. У новому матеріалі серії Сповідь продавця розповідаємо про підводні камені під час покупки в інтернеті, а також порівнюємо віртуальний шопінг з реальним!
Якщо кілька років тому покупка в інтернеті завжди асоціювалася з суттєвими знижками, то зараз різниця в ціні може бути не настільки суттєвою. То чи варто погоджуватися на шопінг у мережі, якщо є можливість обрати бажаний товар безпосередньо в магазині?
Це цікаво: Сповідь продавця: чому ніколи не можна купувати товар з вітрини
Спробуймо розібратися з усіма перевагами та недоліками віртуального та реального шопінгів!
Підводні камені при покупках у мережі
Ви не бачите товар. Перший і, мабуть, не менш важливий пункт, який може відштовхувати від покупок в інтернеті. Іноді саме тактильні відчуття допомагають прийняти правильне рішення. У випадку з інтернет-шопінгом ви банально не маєте можливості побачити, як насправді виглядає гаджет до моменту його отримання.
Підробки та копії. Якщо у вас виникає шалене бажання зекономити, є ймовірність, що ви наткнетеся на добротні копії та підробки тих пристроїв, які плануєте купити. Один із моментів, на які варто звернути увагу, – ціна. Вона може варіюватися у межах 10-20%. Якщо ж різниця між більшістю магазинів і онлайн-майданчиком величезна – задумайтесь, чи не продають вам підробку.
Користований товар. В одному з попередніх матеріалів ми розповідали, чому не варто купувати товар з вітрини. У випадку з онлайн-магазином ви просто не можете бути впевненими, чи не користувався певним гаджетом хтось до вас.
Низка українських онлайн-магазинів фігурували у скандалах, пов'язаних з продажем користованої техніки. На перший погляд, виявити, що перед вами гаджет, яким уже хтось користувався, не так просто. Утім, б завжди будьте готовими до того, що ви цілком можете придбати кота в мішку, – наголошує наш колишній продавець.
Але ці нюанси зовсім не означають, що при покупці у звичайних магазинах у вас не виникне подібних проблем. В оффлайні також можна стикнутися з покупкою користованої техніки. Втім, основна відмінність полягає в тому, що у вас є можливість особисто ознайомитися з пристроєм і прийняти рішення про покупку.
І ще: Сповідь продавця: чому не варто купувати додаткові сервіси в магазинах техніки
Про основні мінуси ми поговорили, але не варто забувати й про плюси, яких достатньо.
Ціна. Як показує практика, деякі інтернет-магазини однозначно перемагають боротьбу за клієнта завдяки цінам. Що ж впливає на їхнє формування? А все просто: не потрібно платити оренду за шалену площу магазина; не потрібно утримувати великий штат працівників.
Однак, низка інтернет-магазинів може похизуватися надзвичайно низькими цінами завдяки продажу "сірої" техніки або банальній несплаті податків. Цей момент ви також повинні знати, – додав наш співрозмовник.
Для порівняння: Xiaomi Redmi Note 6 4+64 ГБ в офлайн-магазині коштують 5999 гривень, а от у перевіреному інтернет-магазині за нього потрібно буде віддати 5099 гривень.
Асортимент. Ще один не менш вагомий аргумент на користь інтернет-крамниць. Як правило, в мережі можна знайти не лише те, що вже давно не продають у традиційних магазинах, а й те, чого просто не завозять до нас. Такий варіант припаде до душі тим, хто хоче придбати ексклюзивний гаджет.
До прикладу, у звичайних магазинах смартфони Google Pixel практично неможливо придбати. В інтернеті пропозицій достобіса!
Цікаво знати: Сповідь продавця: чому вас змушують купувати відвертий непотріб
Гарантійний сервіс
Стосовно гарантійного обслуговування, то більшість інтернет-магазинів пропонують свої послуги. І тут у вас може виникнути безліч проблем. Для того, щоб здати, до прикладу, свій смартфон, доведеться його нести або до представництва інтернет-магазину у вашому місті або й узагалі відправляти гаджет до Києва.
Очікувати на такий ремонт доведеться у межах 2 тижнів, а іноді й цілого місяця. До цього потрібно бути готовими.
Повернення протягом 14 днів
Тут діє така ж ситуація, як і з гарантією. Для того, щоб повернути товар, який з тих чи інших причин вам не підійшов, необхідно відправити його назад або звернутися до представництва. Витрачений час і нерви гарантуємо. А от повернення – НІТ!
Доставка товару
Ще один момент, який надзвичайно сильно впливає на покупку в мережі. По-перше, іноді потрібно очікувати не один день, а це означає, що офлайновий магазин виграє. По-друге, часто доставка товарів платна. Якщо переслати смартфон коштуватиме смішні гроші, то велику побутову техніку – шалені. До цього теж потрібно бути готовими.
Не забувайте про те, що ви можете перевірити товар під час отримання. Це ОБОВ'ЯЗКОВО потрібно робити, адже після виходу з відділення пошти ви не зможете довести, що вам прислали пошкоджений товар. Пам'ятайте про свої права!, – наголосив наш експерт.
Радіо МАКСИМУМ нагадує, що кожну покупку ви робите на свій страх і ризик, тому будьте прискіпливими до вибору товару та крамниць, читайте відгуки та уточнюйте усі нюанси під час оформлення замовлення. Бережіть себе та свої гроші!
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