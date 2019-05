Секс-символ — кліше: Памела Андерсон дала відверте інтерв'ю

Актриса і модель Памела Андерсон, яка прославилася завдяки "Рятувальникам Малібу" і зйомкам для Playboy, вперше в історії знялася для журналу Vogue. Крім розкішних фото у номері можна прочитати відверте інтерв'ю зірки оголень!

Памела Андерсон прикрасила номер червневого випуску журналу Vogue Czechoslovakia, який вийшов відразу з трьома обкладинками. На кожній з них є напис "Who wants to kill Pamela Anderson?" (Відсилання до культової чеської комедії "Хто хоче вбити Джессі?" 1966 року режисера Вацлава Ворлічека). Модель знімав берлінський фотограф Ден Білямі. На фотографіях Памела лежить у басейні і лазить по скелях.

Про веселощі

У житті треба балансувати. Я щоранку прокидаюся з рішенням допомагати людям. Але ми повинні заповнювати енергію розвагами. Зробити активізм веселим. І гламурним. Я хочу, щоб Зевс [так звуть собаку Памели] теж добре проводив час з іншими собаками, а не дивився на те, як я весь день залипаю у телефоні. Він весь час намагається вибити його у мене з рук.

Про те, що вона любить віддавати іншим

Свою увагу. Любов, кохання. Розбиті думки. Правду.

Про те, що змушує її сміятися

Я люблю чесність. Відверті розмови. Це дуже важливо. Навіть, коли ви валяєтеся на підлозі, намагаючись знайти слова, посипані блискітками. Це кумедно і чесно, адже в цей момент ви відкриваєте для себе нові почуття. І смієтеся.

Про те, що взагалі не смішно

Світ дуже страждає. Це складні часи. Несправедливо, що у одних є все, а в інших нічого.

Про те, як вона стала обличчям PETA

Я написала їм під час зйомок "Рятувальників Малібу", щоб допомогти, чим можу. Я запропонувала їм використовувати мене. Дозволити поділитися чимось вагомим.

Про те, чи дивляться чоловіки їй в очі

Брудне питання! Кожна дівчина хоче відчувати себе сексуальною. Я бачу себе соціальною феміністкою. Я люблю чоловіків. Але не люблю авторитарності. Треба бути обережною з тими, з ким ділишся своїми слабкостями. Деякі люди тільки і чекають можливості використовувати це проти тебе.

Про те, як це — бути секс-символом

"Секс-символ" - це кліше.

Про рух #MeToo

Не думаю, що хештеги настільки ефективні, як дії. Те ж саме я думаю про протести. Це важливо. Але також важливо приймати індивідуальне участь в наших життях. Навіть якщо інші цього не роблять.

Про те, чи переймається вона про думку інших

Не дуже. Я просто сподіваюся, що можу надихнути людей задуматися про світ навколо.

Про те, що вона думає про надзвичайну коректність у наші дні

Це нудно і обмежує.

Про найбільшу дурницю, яку чула про себе

Я намагаюся не слухати. Я розумію, що існує якийсь вигаданий образ. З роками це перетворилося на якусь карикатуру. Люди не можуть повірити, що я та, ким я є. Це складно прийняти. Я завжди веду безглузду боротьбу: намагаюся переконати людей, що мені є що сказати. І навіть найближчі люди намагаються захистити мене. "Не використовуй це фото, воно занадто сексуальне". "Не роби те, не бажай це". Відчепіться! Дайте мені бути собою. Я скажу вам, хто це!

Про старіння

Ну, це нелегко. Моя мати попереджала мене про це. Що одного разу я подивлюся в дзеркало і не впізнаю себе. Волосся стане тонким (не в моєму випадку). На черзі шия, говорила вона. Я це відчуваю, але поки що мені щастить. Я не хочу переслідувати молодість. Кумедно, як вона переслідує мене.

Про Європу [Андерсон живе у Парижі]

Мені подобається, що Європа така різноманітна: від українців, що живуть у Варшаві, до турецьких ресторанів в Берліні і північноафриканських громад у Парижі. Колись вона була зруйнована війною - кожна країна ненавидить іншу, - а тепер багато людей можуть вільно пересуватися і заробляти собі на життя. Америка також дуже різноманітна країна іммігрантів. Але у неї ніколи не було такого глибокого поділу національностей і воєн між ними. Але, як і в Америці, зараз це під загрозою: вони [політики] хочуть побудувати фортецю навколо Європи і змусити мігрантів відправитися в табори для ув'язнених. Ось чому ми боремося за те, щоб зруйнувати Фортеця-Європу і протистояти будь-якій дискримінації.

