Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Гра престолів Євробачення 2019

Біллі Айліш та інші зірки знялись у кампейні Calvin Klein

  • 11
Новий кампейн Calvin Klein зібрав яскравих зірок - фото 1
Новий кампейн Calvin Klein зібрав яскравих зірок

Calvin Klein запустили нову рекламну кампанію "Я говорю свою правду в #Mycalvins". Її обличчями стали співачка Біллі Айліш, співак Шон Мендес, актор Ной Сентінео і співачка Чіка Ораніка.

У кампейні бренд закликає всіх чесно розповідати свої історії.

І ще: Лесю Нікітюк переплутали з Сарою Джесікою Паркер: фото

Фото знаменитостей зробив зірковий фотограф Маріо Сорренто, а відео зняв режисер Джон Ліндстром. Calvin Klein також пропонують іншим людям в усьому світі розповісти свої історії під хештегом #Mycalvins і #MyTruth.

Біллі Айліш та інші зірки знялись у кампейні Calvin Klein - фото 327298

Біллі Айліш та інші зірки знялись у кампейні Calvin Klein - фото 327299

Біллі Айліш та інші зірки знялись у кампейні Calvin Klein - фото 327300

Біллі Айліш та інші зірки знялись у кампейні Calvin Klein - фото 327301

Біллі Айліш та інші зірки знялись у кампейні Calvin Klein - фото 327302

Біллі Айліш та інші зірки знялись у кампейні Calvin Klein - фото 327303

Біллі Айліш та інші зірки знялись у кампейні Calvin Klein - фото 327304

Біллі Айліш та інші зірки знялись у кампейні Calvin Klein - фото 327305

Наприклад, Айліш у своєму відео розповіла, чому вона віддає перевагу мішкуватому одягу.

Я не хочу, щоб про мене знали всі. Ніхто не буде висловлювати свою думку про мою фігуру, оскільки ніхто нічого не бачив, – говорить співачка.

Раніше Calvin Klein випустили кампанію "Our Now", в якій знялися модель Кендалл Дженнер, репер A$AP Rocky і Шон Мендес.

Читайте також: Nike анонсувала додаток для підбору ідеальних кросівок у доповненій реальності

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Гра престолів 8 сезон 5 серія: дивитись онлайн, сюжет і спойлери
  • 08:15
  • 2445
"Pogadamy po polsku": бери участь у грі в ефірі радіо МАКСИМУМ та отримай за це подарунок
  • 15 квітня, 08:00
  • 421
Гороскоп на цей тиждень 13 – 19 травня 2019 для знаків Зодіаку
  • Вчора, 15:18
  • 1020
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз