Біллі Айліш та інші зірки знялись у кампейні Calvin Klein

Calvin Klein запустили нову рекламну кампанію "Я говорю свою правду в #Mycalvins". Її обличчями стали співачка Біллі Айліш, співак Шон Мендес, актор Ной Сентінео і співачка Чіка Ораніка.

У кампейні бренд закликає всіх чесно розповідати свої історії.

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Фото знаменитостей зробив зірковий фотограф Маріо Сорренто, а відео зняв режисер Джон Ліндстром. Calvin Klein також пропонують іншим людям в усьому світі розповісти свої історії під хештегом #Mycalvins і #MyTruth.

Наприклад, Айліш у своєму відео розповіла, чому вона віддає перевагу мішкуватому одягу.

Я не хочу, щоб про мене знали всі. Ніхто не буде висловлювати свою думку про мою фігуру, оскільки ніхто нічого не бачив, – говорить співачка.

Раніше Calvin Klein випустили кампанію "Our Now", в якій знялися модель Кендалл Дженнер, репер A$AP Rocky і Шон Мендес.

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